Els carrers amb més accidents de trànsit a Sabadell

Dos punts de la carretera de Barcelona són els més crítics de Sabadell, a la seva unió amb la carretera de Terrassa i amb el passeig d’Espronceda. Aquests dos punts han concentrat 19 accidents al llarg del 2023, tot i que només un d’ells ha estat greu. Es tracta, també, d’una de les vies que capten més trànsit de Sabadell, amb més de 20.000 vehicles diaris, segons un estudi municipal sobre la intensitat diària de vehicles, per darrere de la Gran Via, la carretera B-124 (que connecta amb Castellar) i la rambla d’Ibèria. La majoria de sinistres a Sabadell són petites topades que no provoquen ferits greus.

A Sabadell es van produir 1.724 sinistres, un 2,3% més que l’any anterior, que van deixar 2.850 víctimes, la majoria d’elles il·leses (76%). La gran majoria d’accidents a Sabadell només deixen danys materials (55,23%), però també ferits lleus (42%) i, en menor mesura, víctimes greus o mortals (2,7%). L’any 2023, quatre persones van perdre la vida per un accident de trànsit i 36 van resultar ferits greus.

I quina és la raó? La majoria de casos s’han produït per imprudències. Fonts municipals notifiquen que la principal causa d’accidents a les vies urbanes de Sabadell ha estat provocada per infraccions o distraccions del conductor, en vuit de cada deu casos (79,9%), segons els registres i atestats realitzats durant l’any 2023.

Del total d’accidents, un 48% s’han produït per una distracció de la persona que anava al volant, pràcticament cinc de cada deu sinistres. Com a segona causa d’accident a la ciutat es no respectar un senyal, amb 18,47% dels casos, seguida de no mantenir les distàncies de seguretat, en el 13,49%. Però també molts accidents a Sabadell s’han produït per conduir sota la influència de begudes alcohòliques o drogues (8%) i no respectar el senyal de pas de vianants (2,56%).

En aquest sentit, Vicente Sánchez, president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT), insisteix que cal perseguir “amb contundència” els imprudents . “No és el mateix un accident que una infracció o una distracció. La gran majoria d’accidents s’eviten si no hi ha imprudències”, diu. “Cal evitar distraccions i imprudències i perseguir-les”, sosté. Una línia similar comparteix en Pere Montaña, arquitecte urbanista, que sosté que la solució passa per “pedagogia i disciplina”. En aquest sentit, apunta que les ciutats són cada cop més segures: “Els cotxes ja no són els protagonistes, conviuen amb bicicletes i VMP, i cada cop es troben més obstacles”, exposa. “Les bandes reductores de velocitat, les limitacions, les vies ciclables… ara hi ha més accidents, però no són greus com anys enrere”, destaca.

1. Carretera de Barcelona amb ctra. Terrassa (Gràcia)

A l’encreuament entre carretera de Barcelona i la carretera de Terrassa es van produir 12 sinistres el 2023, convertint-se així en la zona calenta del mapa sabadellenc. Sis d’ells van deixar ferits lleus. “És una zona amb molt trànsit, i els cotxes acceleren per a no esperar al semàfor, i molts d’ells se’l salten en vermell”, exposa l’Ainara Rodríguez, veïna de la zona. “Estaria bé un control semafòric per a evitar-ho, és un perill”, destaca la Loubna Shahim, veïna de la carretera de Barcelona.

2. Carretera de Barcelona amb passeig d’Espronceda (Creu de Barberà)

És un punt que reuneix el trànsit que prové o es dirigeix a l’N-150, i aquells veïns del sud de la ciutat que volen enllaçar amb la Gran Via. “El problema ve quan els de carretera Barcelona volen girar al passeig d’Espronceda, hem vist alguna col·lisió per imprudència i per conduir amb presses”, destaca la Cristina Perez, comerciant del passeig. Es van registrar set accidents, tres amb danys materials, tres amb ferits lleus i un de greu.

3. Plaça Còrdova amb av. Estrasburg (Can Llong)

Aquest punt -que creua el barri de Can Llong, connectant la plaça d’Espanya amb la ronda d’Oest- rep cada dia més de 15.000 vehicles de mitjana. Aquest 2024 s’ha fet la instal·lació de reductors de velocitat en dos trams diferents de la via i s’han col·locat nous semàfors. A la plaça de Còrdova, la penúltima rotonda abans d’accedir a la ronda Oest, es troba el punt més conflictiu, concentrant sis accidents que van deixar danys materials o víctimes lleus.

4. C.Bocaccio i Rambla d’Ibèria (Gràcia)

En aquest tram, es van produir cinc accidents l’any 2023, amb un d’ells deixant víctimes lleus.

5. Rambla d’Ibèria i crta. Terrassa (Centre i Gràcia)

“Aquesta rotonda és un drama, s’ha de replantejar què fem amb el trànsit”, demanen veïns del Centre i Gràcia entrevistats. Exposen que diàriament es viu un “caos circulatori” i tenen lloc petites topades. En aquest punt, però, un accident va deixar una víctima mortal el 2023.

6.C.Rocafort amb carrer de Sant Ferran (Gràcia)

El 2023 va tancar amb cinc accidents, dos d’ells lleus. És una zona amb una forta pressió de trànsit.

7. Av. Francesc Macià i c.Pi i Maragall (La Creu Alta)

A aquest punt de Sabadell també s’han produït cinc accidents durant el 2023, deixant un total de dues víctimes lleus.