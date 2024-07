Els setanta anys de la 900, símbol de Sabadell

[Manel Camps Bosser]

La 900, com és coneguda per la majoria de les persones que han treballat al Banc de Sabadell, i per moltes que encara hi treballen, ha fet 70 anys. El ‘banc’ de la plaça de Sant Roc -per allò que diem sovint de ‘vaig al banc’-, fa set dècades que viu palplantat a la cantonada amb el carrer de Sant Pau, contribuint a donar personalitat al centre de la ciutat i a una plaça on, des que s’hi va establir, s’hi apleguen els poders troncals: el polític, l’econòmic i el religiós, i també el popular quan el poble tria la plaça per manifestar-s’hi.

És un edifici d’autor, perquè el va pensar i dissenyar l’arquitecte Lluís Bonet i Garí. Nascut a la finca d’El Cros d’Argentona, es formà al costat de Josep Puig i Cadafalch i va ser deixeble d’Antoni Gaudí Cornet, i un dels continuadors de les obres del temple de la Sagrada Família, de fet, entre 1971 i 1980 en va ser l’arquitecte director. Bonet i Garí és considerat un dels representants més destacats a Catalunya del monumentalisme o la tendència arquitectònica inspirada en l’Escola de Chicago, que crea edificis que impressionen per la proporció dels elements que utilitza. Entre les seves obres més representatives destaquen les seus de l’Institut Nacional de Previsió i del Banc Vitalici d’Espanya, a Barcelona, i també a Girona i Tarragona, i el Seminari Nou de Vic.

El van fer construir per acollir la primera seu de propietat del Banc, perquè fins aleshores era llogater dels baixos de l’edifici del Gremi de Fabricants del carrer de Sant Quirze, on feia 71 anys que s’hi havia instal·lat. Quan es va pensar en la seva construcció la ciutat vivia una incipient represa industrial i una transformació progressiva del centre històric, un cop superats els primers anys de la dura postguerra civil.

En aquest context social i econòmic, el consell d’administració del Banc, aleshores presidit per Ferran Casablancas Planell, va creure convenient dotar l’entitat d’una seu independent pròpia i amb la dimensió i les característiques necessàries i adequades al seu prestigi i creixement. Amb aquesta finalitat, a partir de 1943, quan Casablancas havia tornat al consell del banc després del seu exili britànic, es van adquirir dues finques del carrer de Sant Pau i l’edifici de l’antiga Posada de Catalunya de Joan Palà, situada a la Plaça de Sant Roc, davant per davant de l’església de Sant Feliu.

A la junta anual del 25 de febrer de 1951, els accionistes van ser informats que s’havien iniciat els estudis previs de cara a la construcció d’una seu social pròpia. «El moviment del Banc –els va dir Casablancas– fa urgent la construcció d’un edifici social i, per aquest motiu, s’activen i acceleren els treballs i estudis previs per començar l’obra de construcció immediatament per tal de satisfer no només una necessitat social, interna i externa, o sigui d’organització i expansió, sinó que també contribuirem a l’embelliment urbanístic del centre de la ciutat».

La previsió que es feia era que l’edifici podria ser ocupat a finals de 1953, però no es va poder inaugurar oficialment fins a la tarda del dia 26 de juny de 1954 en un acte solemne, en el transcurs del qual el Banc va rebre, a petició de les principals institucions ciutadanes, la Medalla d’Or de la Ciutat. Res era casual, si no l’expressió de la simbiosi existent entre la vocació de l’entitat per servir a la comunitat i la confiança de la comunitat en el banc que històricament impulsava la seva economia.

El nou edifici, de línies sòbries, ressaltava en el cor de Sabadell per la seva majestuositat i la imatge de solidesa que transmetia

El nou edifici, de línies sòbries i funcionals, ressaltava en el cor de Sabadell per la seva majestuositat i la imatge de solidesa que transmetia. Estava format per un soterrani, una planta baixa, quatre plantes en alçada i un àtic. Les oficines del banc, la direcció i consell d’administració van ocupar el soterrani i les plantes baixa, primera i segona. La resta, es van destinar a habitatges de lloguer. Calia rendibilitzar la inversió.

A l’acte solemne d’inauguració i benedicció de les noves instal·lacions assistiren més de dues mil persones, entre empleats, clients i personalitats invitades. El «tot Sabadell» hi era present, encapçalat per l’alcalde de la ciutat, Josep Maria Marcet i Coll, i el diputat provincial de la circumscripció, Pau Maria Llonch i Gambús. També hi foren presents, entre altres personalitats, el president de Foment del Treball, Josep Torra; el director del Banc d’Espanya a Barcelona, Fernando de Arriaga, i el president del Sindicat de Banquers, Josep Maria Mas Sardà.

A la 900, i sota el mestratge de Francesc Monràs i Ustrell i Joan Oliu i Pich, es van formar la majoria dels directius que van protagonitzar l’expansió de l’entitat a partir dels anys seixanta i que també van dirigir el banc durant les dècades posteriors, sota la presidència de Joan Corominas i Vila. A mitjans dels anys setanta, però, quan l’expansió i el creixement del banc eren imparables i exponencials, la seu de la plaça de Sant Roc va fer-se petita per acollir totes les persones que hi treballaven. Per això, ara fa 50 anys es va començar a construir la seu nova de la plaça de Catalunya, segons un projecte de dos arquitectes de casa: Josep Vila Juanico y el seu fill Ezequiel Vila Tatché, que feia pocs mesos que havia acabat la carrera. La construcció es va acabar el 1976 i, cinc anys més tard, coincidint amb el Centenari de l’entitat, la seu de la plaça de Sant Roc va deixar de ser la seu social i es convertí en el que avui encara és: la seu històrica i l’oficina principal del banc a Sabadell.