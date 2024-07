El nedador sabadellenc Òscar Salguero participa en un acte de CaixaBank ‘Camí a París’

El nedador sabadellenc Òscar Salguero s’ha convertit en un dels protagonistes del projecte de CaixaBank, patrocinador oficial del Comitè Paralímpic Espanyol des de l’any 2019 i entitat vinculada al pla ADOP. L’entitat financera ha desenvolupat un pla, nomenat ‘Camí a París’, que simula el recorregut de la flama paralímpica amb onze accions en diferents punts de la geografia espanyola i la participació de setze atletes que expliquen la seva història, preparació i sensacions abans de la gran fita.

El circuit va començar el mes de febrer a Canàries i ara ha cobert la desena parada a Catalunya, concretament en el convent de Santa Clara, a Manresa, on el sabadellenc Òscar Salguero va ser el convidat. L’acte el va obrir el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, qui va insistir en el compromís de l’entitat amb l’esport: “És una eina estratègica a través de la qual podem fer arribar missatges i valors a la societat”.

Superar la lesió

El nedador del Club Natació Sabadell, que ja és metge des del passat mes de maig, va deixar clar que el fet de néixer sense part del braç dret “mai m’ha frenat” en els seus objectius esportius i personals. El seu currículum és impressionant. Ho ha guanyat tot, a Europeus, Mundials i Jocs Olímpics. De fet, va penjar-se la medalla d’or als 100 m braça en la seva primera aparició olímpica a Rio de Janeiro, l’any 2016.

Tot i aquest gran palmarès, l’Òscar insisteix que “estic amb la mateixa motivació i il·lusió de sempre, satisfet d’haver assolit la marca mínima tot i l’operació i la recuperació que he hagut de passar”, per la seva lesió al maluc. Van ser mesos molt durs i difícils i reconeix que “encara tinc molèsties, però queden 55 dies per competir i em resten 53 entrenaments per aconseguir l’objectiu”. No va dir quin, però coneixent la seva ambició, el podi està en el seu cap.

Salguero va estar acompanyat per l’entrenador del Club Natació Manresa, Genís Rico, un expert en esportistes paralímpics. Va posar èmfasi en la figura d’un psicòleg en la preparació d’uns Jocs Olímpics. L’organització va lliurar a l’Òscar Salguero la medalla al valor més associat per la seva “valentia” enmig de l’aplaudiment de les gairebé cinquantena d’assistents a l’acte. Barcelona serà la darrera parada del ‘Camí a París’ de CaixaBank aquest mes de juliol.