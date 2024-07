Abandonen 788 animals a Sabadell en un any

L’abandonament i les arribades de gats i gossos a Sabadell retrocedeixen considerablement en un any (-18%), però les xifres continuen sent elevades per la capacitat del refugi. El 2023 van arribar 788 animals a la Lliga Protectora d’Animals de Sabadell i en van trobar una llar 626, les xifres més baixes de la darrera dècada a Sabadell en abandonament i també en adopció. “S’adopten els animals que acaben d’entrar a la protectora i, per tant, com més entren, més surten. Els que ho tenen més difícil són els ‘potencialment perillosos’ i els d’edat avançada”, exposa Claudia Matheja, responsable del refugi de Sabadell.

I és que la balança continua sent negativa, com és habitual: a les instal·lacions del refugi continuen arribant més animals cada any respecte als que troben una nova llar i, per tant, any rere any, la protectora continua sumant inquilins. “Els cadells són els que més fàcil ho tenen, els gossos adults ho tenen molt més complicat”, afegeix Matheja.

El rècord d’abandonament es va assolir l’any 2022, quan les entrades van tocar sostre amb 947 animals que entraven a la protectora. Entre dos i tres animals abandonats cada dia. Fa una dècada que no s’assolien xifres tan elevades, des de l’any 2013. El 2023, però, la situació va revertir, convertint-se en l’any amb menys gossos abandonats dels darrers deu anys. I és que els animals arriben de diferents formes a la protectora: recollits al carrer per la protectora o particulars (466), provinents d’entitats (206), deixats pels propietaris (45) o abandonats a la porta del refugi (18), entre d’altres.

La mirada en l’estiu de 2024

A l’espera de dades oficials, enguany sí s’ha tornat a detectar un repunt en l’abandonament. S’ha produït una entrada massiva d’animals coincidint amb la Setmana Santa, amb més d’una desena de gats i gossos que van entrar a les instal·lacions.

En aquest sentit, des del refugi fan una crida a la responsabilitat, especialment durant els mesos d’estiu, per evitar l’abandonament i la saturació de les gàbies i demanen ajuda als sabadellencs: anima a ser socis de la protectora (6 euros al mes) o teamers (1 euro al mes). Actualment, el refugi compta amb més de 360 teamers i més de 26.000 euros recaptats al llarg dels anys.