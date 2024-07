El carrer de Ferran Casablancas, reobert al trànsit pel final de les obres de la Bosser

Els estabilitzadors de l’exterior de la fàbrica Bosser (antic vapor de Ca l’Escardat) ja són història. Els que quedaven al carrer de Ferran Casablancas (Centre) ja els han retirat i ahir dilluns els vehicles tornaven a circular pel tram que havia quedat tallat al trànsit per les obres que han permès retirar-los, en el tram entre Montserrat i Alemanya. D’aquesta manera, i amb els estabilitzadors del carrer d’Alemanya també trets, s’ha posat punt final a una situació provisional que s’ha acabat allargant nou anys per sustentar la façana de l’antic vapor, catalogada. Igual que en el cas d’Alemanya, les obres han consistit a retirar les estructures metàl·liques i els blocs de formigó; també s’ha refet la vorera, el paviment i s’ha renovat el mobiliari urbà malmès.

Això ha estat possible perquè el primer pas de les obres, quan van començar el passat 18 de març, va ser instal·lar uns nous suports de la façana des de l’interior de la finca. Les obres s’han dut a terme en el període previst de quatre mesos. Finalment, les ha pagat la propietat de l’immoble, amb un pressupost d’uns 500.000 euros. L’Ajuntament havia requerit sense èxit a la propietat que ho fes, però aquesta no responia els requeriments del consistori. I, quan el consistori va arribar a licitar les obres per fer-les de forma subsidiària, va ser quan la propietat va accedir a fer-les, sota la supervisió tant del projecte com de les obres per part de tècnics municipals.

El Govern argumentava que calia treure els estabilitzadors o suports metàl·lics per diversos motius. Primer, per seguretat, però també per neteja i imatge d’una de les principals vies d’accés rodat al Centre de Sabadell. La provisionalitat de la zona també indignava els veïns, que en els últims anys en què hi ha hagut els suports han exterioritzat el seu malestar amb pancartes i recollides de signatures per pressionar la propietat i l’Ajuntament per retirar els suports.