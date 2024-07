Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal de lladres especialitzat en la sostracció de coure del cablejat elèctric en polígons industrials a l’àrea metropolitana de Barcelona. Els investigadors van detenir tres homes el 29 de maig a la matinada quan acabaven de robar coure en una empresa de Sant Cugat del Vallès.

Segons la policia catalana, el grup està relacionat amb una quinzena de robatoris amb força comesos des del mes de febrer. Els autors rebentaven arquetes de terra i, de l’interior, robaven el cablejat de coure. En altres casos, rebentaven les casetes de comptadors elèctrics per tallar el cablejat i endur-se’l. Com a conseqüència, les naus industrials dels polígons on robaven patien talls de subministrament elèctric.

Segons dades policials, el 2023 hi va haver 5.745 fets relacionats amb el coure, un 16% més que l’any 2022. L’any passat, hi va haver 250 detencions en relació amb aquests delictes, un 26% més que el 2022. De tots ells, el 80% aproximadament dels casos són robatoris que afecten empreses com també obres a la via pública, per exemple –un 3% a la xarxa ferroviària, malgrat la seva afectació–.

Davant d’aquest increment, el Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc) va alertar fa unes setmanes de l’impacte que això suposa per al teixit industrial de ciutats com Sabadell, on creix la preocupació de les empreses davant d’aquest tipus de fets.