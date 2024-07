El govern espanyol ha autoritzat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar per 32,2 milions d’euros, sense IVA, les obres de millora de l’enllaç entre l’A2 i la B-40 al seu pas per Abrera i Esparreguera (Baix Llobregat). El projecte preveu reforçar les condicions de circulació i la seguretat en l’enllaç amb el tram del Quart Cinturó inaugurat a principis d’any, i que uneix Abrera i Viladecavalls (Vallès Occidental).

L’actuació es farà entre els quilòmetres 580 i 582 de l’A-2, i permetrà condicionar i millorar la capacitat d’enllaç de les dues vies davant de l’increment de trànsit registrat amb l’obertura de la B-40.

Les millores

Els treballs preveuen millorar el trenat d’accés des de la B-40 des de l’A-2 en sentit Lleida, ampliar a dos carrils l’accés des de l’A-2 en sentit Barcelona a la B-40, allargar el carril d’accés a l’A-2 i millorar el ramal d’entrada de l’enllaç d’Esparreguera Sud. També m’aplicació de capacitat de la calçada de l’A-2 en sentit Lleida, entre els enllaços 581 Esparreguera Sud i 580 Esparreguera Centre.

La previsió és millorar els carrils de canvi de velocitat en l’enllaç 580 Esparreguera Centre, construir una passera per a vianants sobre l’A-2 a Esparreguera, o definir un nou ramal de transferència entre la via de servei i el tronc de l’A-2 (al voltant del quilòmetre 583), així com millorar la incorporació de la carretera C-55 a l’A-2.