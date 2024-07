La selecció espanyola de futbol jugarà la final de l’Eurocopa després d’imposar-se a França a les semifinals (2-1). El combinat estatal, en quatre minuts d’embranzida, ha remuntat el gol inicial dels francesos i ha sabut resistir durant el segon temps. El segon ha estat obra del terrassenc Dani Olmo. A Sabadell, centenars de persones s’han reunit a bars i llars de tots els barris per a veure el partit i celebrar la classificació de l’equip estatal.

L’inici de l’equip espanyol no ha estat dolent amb diverses arribades perilloses. No obstant això, el primer cop ha arribat per part dels francesos. Kolo Muani ha aprofitat una centrada de Kylian Mbappé per a avançar els de Didier Deschamps abans del 10′. El 0-1 ha fet entrar els dubtes al cos dels de ‘La Roja’ que s’han començat a sentir molt menys còmodes sobre el verd de l’Allianz Arena de Múnic. Però una genialitat de l’espluguenc Lamine Yamal ha tornat a girar la truita. L’extrem de només 16 anys ha anotat un golàs per tornar a igualar el ‘match’.

I un altre català, en aquest cas el terrassenc Dani Olmo, ha culminat la reacció aprofitant un refús a l’interior de l’àrea per a posar el segon i confirmar la remuntada en quatre minuts del combinat espanyol. Al segon temps, els de Luis de la Fuente han fet una passa enrere per defensar la renda. L’equip francès ha intentat forçar la pròrroga i fins i tot ha gaudit d’alguna ocasió clara als peus d’Mbappé, però res ha pogut fer per a evitar la derrota dels actuals subcampions del món.

El diumenge a les 21h es disputarà la final i a la ciutat es podrà veure en una pantalla gegant a l’amfiteatre del Parc de Catalunya, tal com ha confirmat a xarxes socials l’alcaldessa Marta Farrés. El rival d’Espanya sortirà del guanyador del partit entre els Països Baixos i Anglaterra que es disputa demà dimecres.

FOTOS: VICTOR CASTILLO I DAVID CHAO