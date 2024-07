Concentració de suport pels investigats en l’operació Judes, exclosos de l’amnistia

Unes 150 persones s’han concentrat aquest dimecres a la tarda a la plaça de Sant Roc per donar suport a les persones encausades en l’operació Judes, en la qual encara hi ha tres sabadellencs (Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero). Xavi Duch també va ser detingut, però el març de 2022 el seu cas va quedar sobresegut. El motiu de la protesta ha sigut la darrera novetat del cas, pel qual l’Audiència Nacional proposa plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels “seriosos dubtes” que té sobre si aplica l’amnistia en aquest cas.

Durant la concentració, el portaveu d’Alerta Solidària, Martí Majoral, ha assegurat que “els dubtes que esgrimeixen són falsos” i considera que ho fan per allargar l’aplicació de la llei d’amnistia i que, en tot cas, “que sigui la justícia europea la que digui que s’ha d’aplicar”. El pas a Europa encara no s’ha produït, perquè ara l’Audiència Nacional ha demanat a les defenses i a les acusacions si l’ha de fer, però Alerta Solidària, que defensa bona part dels encausats, creu que això passarà entre la setmana que ve i l’inici de la que vindrà després. Quan arribi a la justícia europea, la resolució no es preveu que sigui ràpida, malgrat que les defenses intentaran resoldre el cas el més ràpid possible.

Majoral assegura que això “l’únic que fa és allargar el patiment” de les persones encausades per una causa que va esclatar el 23 de setembre de 2019, amb diverses detencions, algunes a Sabadell. També va intervenir en l’acte la portaveu del grup de suport Detingudes 23-S, Ester Amiel, que va afirmar que “després de gairebé cinc anys, la justícia espanyola torna a deixar paralitzades les vides de les nostres companyes”, i lamenta que “l’estat espanyol segueix aplicant la repressió”.

Balanç negatiu

Finalment, Martí Majoral ha recordat que aquest dijous, 11 de juliol, fa un mes de l’entrada en vigor de la llei d’amnistia i que, de moment, “el balanç és tràgic” perquè de 74 persones amnistiades, 50 són policies.