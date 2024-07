Una pantalla gegant per veure la final d’Espanya a l’Eurocopa? “Ja va bé una alegria”

“Em sembla una bona idea perquè és un fet històric”

L’Ajuntament instal·larà una pantalla gegant per veure la final de l’Eurocopa aquest diumenge, 14 de juliol, a les 21 h, a l’amfiteatre del parc de Catalunya. Hi jugarà Espanya contra el guanyador de la semifinal entre Països Baixos i Anglaterra.

A Miquel Moyano, la decisió li sembla “una bona idea perquè és un fet històric”. Apunta que “feia temps que no s’assolia aquesta fita i penso que és motiu de celebració. L’Ajuntament ha de donar suport als aficionats que estimem l’esport”. Moyano ja va veure a l’amfiteatre la final del mundial del 2010 que va guanyar Espanya, i aquest diumenge espera que ‘La Roja’ torni a guanyar. En destaca “el paper inesperat, en positiu” que està fent l’equip. Ell preveu anar a l’amfiteatre a veure el matx “per l’ambient”. A veure si aquest lloc es converteix en talismà.

“Està bé perquè els ciutadans sempre tenen raó”

L’opinió de Miguel Ávila és que l’alegria que s’ha vist aquests dies a Sabadell pel paper d’Espanya a l’Eurocopa és fruit “del sentiment que hi ha. Potser en altres municipis no animen tant la selecció, però aquí sí”. Ávila va veure com part de la ronda d’Europa es va omplir de veïns dimarts a la nit per celebrar el pas d’Espanya a la final del campionat.

Diu el sabadellenc que instal·lar la pantalla gegant “està bé perquè els ciutadans sempre tenen raó, i és un sentiment espontani que no és política”. També creu que el combinat espanyol viu “un moment dolç” i “és molt fàcil anar amb els favorits i els millors; és normal”.

“Ja va bé que ens donin una alegria”

“Bastantes penes tenim, ja va bé que ens donin una alegria”, diu Tomasa Charro Pérez, de 85 anys i veïna de Can Llong. No és una seguidora habitual del futbol en general, però està assabentada que ‘La Roja’ jugarà la final de l’Eurocopa. És un dels grans temes de la setmana. Sobre la instal·lació de la pantalla, Charro opina que “tot el que sigui bo per les persones, m’està bé”.

En les darreres hores, el Diari ha fet una enquesta a través d’Internet en la qual pràcticament hi han participat 2.100 persones. El 50,7% de votants creuen que és “totalment innecessari” instal·lar la pantalla, i hi està en contra. El 40,5% hi estan “molt a favor” i a prop del 10% els és indiferent.