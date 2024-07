L’anunci sobre la instal·lació d’una pantalla gegant a Sabadell si Espanya arriba a la final de l’Eurocopa ha generat un gran debat a les xarxes socials. Molts sabadellencs qüestionen que no s’hagi dut a terme una acció similar en altres circumstàncies -per exemple, el partit per la salvació del Centre d’Esports-, mentre altres aplaudeixen que l’Ajuntament vulgui reunir els ciutadans per veure el partit.

De moment, la instal·lació està pendent del resultat de la selecció espanyola aquest dimarts, quan juga la semifinal contra França. En cas d’aconseguir el bitllet, la pantalla gegant arribarà a Sabadell, encara en un punt per determinar. Què et sembla que es vulgui col·locar la pantalla? T’agrada la idea? O creus que és innecessari? Comparteix la teva opinió amb nosaltres.