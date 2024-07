Pantalles gegants arreu del Vallès: on s’instal·laran?

Els municipis vallesans es bolcaran aquest diumenge amb la final de l’Eurocopa. Després que Sabadell fos un dels primers a anunciar que instal·laria una pantalla gegant si la selecció espanyola arribava a la final, la majoria de les localitats de la comarca han decidit repetir la fórmula. En tots els casos, amb actes que estaran acompanyats per animació en les hores prèvies. Molts dels alcaldes han expressat en missatges a les xarxes socials la voluntat de viure una jornada alegre, en què la ciutadania pugui gaudir d’un ambient festiu amb el partit com a punt de trobada.

A Terrassa, per exemple, el lloc triat és l’Escenari Vela del parc de Vallparadís, després que les ubicacions canviessin a quarts de final i les semifinals. Però les dues capitals no són l’excepció. A Castellar, per exemple, la pantalla s’ubicarà a la plaça d’El Mirador. Mentrestant, Badia oferirà el duel dins del camp de futbol municipal Sergio Busquets, i Barberà desplegarà la cobertura al parc Europa.

Simultàniament, l’amfiteatre del Castell és el punt triat per a seguir el duel entre anglesos i espanyols a Rubí. A Cerdanyola l’indret que aplegarà els espectadors és el parc del Turonet, mentre que a Montcada i Reixac es veurà a la plaça de l’Església. Tampoc faltarà la xaranga a Ripollet, on els aficionats se citaran al parc del riu Ripoll.

De moment, dos dels municipis més grans que no s’han pronunciat són Sant Quirze i Sant Cugat. En aquest darrer cas, PP i Vox han demanat a l’Ajuntament la instal·lació de la pantalla, opció que el consistori ja ha descartat.