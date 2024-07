Sabadell té set nous autobusos híbrids de Transports Urbans de Sabadell (TUS) que circulen pels carrers de la ciutat reduint considerablement la petjada ambiental, a l’espera dels primers elèctrics. “Fer inversions fer la flota més eficient té un enorme impacte en la ciutat i en la qualitat de l’aire”, exposa l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Ara, 35 dels 74 autobusos seran sostenibles, pràcticament la meitat de la flota d’autobusos urbans. I ara, l’antiguitat mitjana d’autobusos es redueix de 12,5 anys a 10,5. I, els primers elèctrics, finançat pels Fons Next Generation, rodaran per Sabadell finalment l’any 2025, segons les previsions municipals, que faran que sis de cada deu vehicles de la flota siguin sostenibles. “L’objectiu és que 2031 tots els autobusos siguin de baixes emissions”, afegeix Farrés.

També s’han testat autobusos d’hidrogen, amb “molt bon resultats i rendimentt” pel que fa a l’autonomia, però és molt més costós que la resta d’energies: és tres vegades més cara que l’híbrid i fins a nou cops més elevat que un elèctric. De moment, Sabadell i TUS es preparen per adequar les instal·lacions amb 12 punts de càrrega per a l’arribada dels primers sis autobusos elèctrics.

Com són els nous autobusos?

Els nous autobusos són més silenciosos, de la marca IVECO model Urbanway Mild Hybrid, amb 24 seients i dos espais per a cadires de rodes, porten càmeres laterals per detectar persones i altres vehicles. A banda, les baranes tenen propietats antibacterianes.

Tot el vehicle és de pis baix i està dotat d’agenollament lateral per facilitar l’accés als usuaris, rampes d’accés per a cadires de rodes –tant elèctrica com manual–, espai per dues cadires de rodes i 4 reservats per a persones amb mobilitat reduïda amb els corresponents polsadors adaptats de parada sol·licitada. També incorporen la mampara en el lloc de conducció, com a mesura de prevenció i protecció.