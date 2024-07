El Gremi de Mobilitat celebra Sant Cristòfol: “Som un sector fonamental en l’economia”

Un centenar d’agremiats del Gremi de Mobilitat no van voler perdre’s la tradicional trobada anual per celebrar la festivitat de Sant Cristòfol, a la seu del carrer d’Indústria, patró del sector. Enguany, l’entitat presidida per Jaume Llop va guardonar Xavier Martínez (esforç emprenedor), Josep Pont (trajectòria en l’àmbit de l’automoció), Julián Flores (des dels catorze anys en el sector) i Gabriel Torras (reconeixement per la dedicació al Gremi de Mobilitat).

Durant l’acte d’entrega de reconeixements, Llop va desgranar alguns dels reptes que s’enfronta el sector de l’automoció, recordant que “ens enfrontem a la dificultat per trobar professionals qualificats. La digitalització i l’electrificació dels vehicles requereixen noves habilitats tècniques i una formació contínua”. Alhora, el president del Gremi va realçar el paper que juga aquest sector defensant que “som un sector fonamental en l’economia del nostre país. Aquest sector no només genera ocupació per a milers de persones, sinó que també contribueix significativament al PIB nacional”.

Un sector que en clau sabadellenca continua liderant el mercat de matriculacions de la comarca, superant les 2.500 en aquests primers sis mesos del 2024: “La venda de vehicles elèctrics i híbrids ha augmentat un 15% a la nostra comarca. Això indicia que no només interessats en la mobilitat sostenible, sinó que també confien en els nostres concessionaris”.

La creixent demanda de vehicles de mobilitat personals –patinets i bicicletes elèctriques, entre altres– ha fet que el Gremi treballi en una “innovadora proposta formativa” per posar al servei dels professionals una “formació pràctica, actualitzada i de màxima qualitat”, va explicar Llop davant representants de l’àmbit polític de Sabadell i de la comarca i de l’àmbit econòmic empresarial, com la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch; el president de la Cambra, Ramon Alberich, i el president de la patronal catalana de la distribució d’Automoció (Fecavem), Jaume Roures.