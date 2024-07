Can Gambús, la Serra d’en Camaró i l’Eixample estan de moda. Són els tres barris de Sabadell que més han crescut, en termes relatius, des de l’any 2020: Can Gambús ha guanyat un 36% d’habitants en només quatre anys, malgrat que és encara un dels barris més petits de Sabadell, amb 2.103 residents el 2024, per davant de veïnats històrics com el Poblenou o Can Feu, segons l’Informe Estadístic de Població de Sabadell. És el setè menys poblat de la ciutat.

“El barri no para de créixer, però falten serveis. I, especialment, línies de transport públic”, exposa Rafael Mata, president de l’associació de veïns de Merinals i Can Gambús, que també reclama més control de l’incivisme al parc de Can Gambús.

La Serra d’en Camaró s’ha impulsat en menor mesura, guanyant un 7% de residents des de la pandèmia, i també altres barris com l’Eixample (6,7%), Can Llong (5,95%) o Covadonga (4,75%) han crescut en nombre de veïns. Només hi ha vuit barris que han perdut veïns en els darrers anys: Nostra Llar (-10,75%), la Roureda (-4,74%), Torreguitart (-4,34%), Sant Julià (-2,72%), Can Deu (-2,3%), Can Feu (-2%), Can Rull (-0,95%) i la Concòrdia (-0,76%).

I què es valora? Uns serveis públics i privats propers, uns preus de l’habitatge raonables i unes bones connexions de transport públic i per carretera són condicions sine qua non per a escollir habitatge, però també es valoren altres condicions com ara la proximitat a zones verdes, com sostenen els experts.

“La bona connexió amb Barcelona, les noves promocions i espais verds tenen molt reclam, Can Gambús té aquest atractiu, especialment per a veïns que arriben de Barcelona i altres municipis propers”, sosté Josep Marin, gerent d’Expofinques Sabadell Centre. “No es busquen ciutats dormitori, sinó barris on fer vida, els serveis són importants”, assegura Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB.

I és que els barris que estan de moda són també zones de la ciutat en expansió immobiliària: Can Gambús és un barri de nova construcció que tot just s’està perfilant i en creixement. A banda de les promocions privades que s’estan aixecant, l’Ajuntament de Sabadell preveu iniciar les obres de construcció de 108 pisos de lloguer social a aquest barri a finals de 2024. A la Serra d’en Camaró també s’hi estan construint nous edificis, amb una nova promoció al carrer de Ciceró i una nova que ara s’està edificant al carrer de Manuel de Falla.

“El barri està creixent, i s’està rejovenint”, exposa Obdulia Jiménez, veïna del barri i activista. Amb l’arribada de nous veïns, Jiménez assenyala que hi ha necessitats que s’estan accentuant: “Necessitem parcs infantils, perquè hi ha un que no està en les seves millors condicions a la Plaça Magdalena Calonge”, demana. I també considera que s’han de construir “noves zones per gossos, més aparcament i més transport públic, que només passa un autobús per la carretera de Terrassa, i amb poques freqüències”.

No es tracta, però, dels barris més poblats. El Centre és el punt amb més veïns el 2024, amb 30.200 habitants, el 13,6% del total d’habitants de Sabadell. El segueix la Creu Alta, amb 19.248 habitants (8,7%) i la Creu de Barberà, amb 18.676 habitants (8,4%). A aquests tres barris hi viuen tres de cada deu residents de Sabadell.

Un creixement sostingut

Les previsions i els experts apunten a un creixement gradual dels habitants a Sabadell, una ciutat atractiva a ulls del resident. La nostra ciutat guanyarà un 14% més d’habitants en les pròximes dues dècades, fins a superar els 246.000 veïns, segons es desprèn de l’Estudi Projeccions de Població Municipals 2041 de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Sabadell atraurà 30.851 nous habitants, fins als 246.611 l’any 2041. Un creixement mitjà de 1623 habitants anuals.

I a quines zones pot créixer Sabadell? Josep Marín preveu un creixement a la zona de la Roureda –on hi ha una gran projecció d’habitatge públic, com ara el Complex de la Gent Gran de la Roureda, i promocions publicoprivades– i altres zones com Can Gambús, i la zona nord de Sabadell. “A Can Gambús queden molts milers d’habitatges per consolidar”, apunta.

D’on arriben els nous habitants?

L’any 2023, més de 12.700 persones arribaven a Sabadell d’altres municipis o països, mentre que 6.918 sabadellencs decidien marxar a altres indrets. La balança continua positiva: Sabadell continua captant molta més gent de la que marxa. I d’on arriben, principalment? La majoria de nous sabadellencs provenen de municipis de la resta de Catalunya (54,4%), però també molts altres veïns que arriben de països estrangers (35,3%) i de la resta de l’Estat (10,4%). Els sabadellencs que marxen, ho fan principalment a altres ciutats o pobles catalans (76,8%), a altres punts de l’Estat (17,5%) i, en menor mesura, a l’estranger (5,7%).

Si analitzem ciutat a ciutat, Sabadell atrau una gran quantitat de veïns de Barcelona (el 12,7% del total de nous habitants) el 2023, seguit de Terrassa (4,4%) i Barberà del Vallès (3,6%). “Molts veïns de Barcelona valoren que Sabadell ho té tot, és una gran ciutat, però és més assequible i més tranquil·la que Barcelona”, exposa Marin.

Però també Barcelona és el municipi de destí majoritari de la gent que marxa de Sabadell (el 13,2% del total), seguit de Terrassa (7,9%) i Barberà del Vallès (4,7%). Ara bé: a Sabadell arriben més persones d’aquests municipis de les que marxen. Només perd la partida amb Castellar del Vallès, on hi arriben més sabadellencs que no pas castellarencs que s’instal·len a la ciutat.