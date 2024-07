L’exarlequinat Pedro Capó fitxa per un equip de la Superlliga de l’Índia

No jugarà al Sabadell. Tampoc a Ses Illes, com s’havia especulat després d’acabar el seu contracte a l’Eldense. Finalment, l’exarlequinat Pedro Capó continuarà la seva carrera professional ben lluny, a l’Índia. El Bengaluru FC ha anunciat, a través de la seva pàgina oficial, el fitxatge del migcampista balear per una temporada i s’incorporarà als ‘blues’ de Gerard Zaragoza per afrontar la nova temporada de la Superlliga del país indi, com va fer al seu moment un altre exarlequinat com Manu Lanzarote.

Curiosament, aquest equip amb seu a Bangalore, a l’estat de Karnataka, amb més de vuit milions d’habitants, va ser fundat el 2013 i va convertir-se en el primer guanyador de la Superlliga el 2018 amb un exjugador del Centre d’Esports a la banqueta, Carles Cuadrat, qui ha entrenat a clubs de diversos països.

El nom de Pedro Capó s’ha vinculat diverses vegades al Centre d’Esports després de la seva marxa. Sobretot en el passat mercat d’hivern. Fins i tot fa unes setmanes, va especular-se amb la possibilitat d’un retorn quan va visitar la nostra ciutat per temes personals. Hauria estat un gran cop d’efecte de cara a l’afició, que té un gran record de les seves quatre temporades com a arlequinat, però el migcampista de 33 anys ha preferit acceptar l’oferta de l’Índia i provar una nova experiència.