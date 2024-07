Dimarts es duen a terme treballs per connectar la primera rotonda d’entrada a Castellar des de la carretera B-124 (la que té les lletres de “Castellar del Vallès”) amb el carrer del Baix Camp. Aquesta actuació possibilita una nova d’una nova via d’entrada i sortida al polígon de Can Carner des de la carretera. No es preveuen afectacions a la mobilitat.