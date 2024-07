El Cafè Aventura obre les inscripcions als premis a millor empresa i idea de negoci

Els premis es classifiquen en dues categories. La categoria Millor empresa està adreçada a empreses amb una trajectòria empresarial igual o inferior a tres anys en el moment de presentar la sol·licitud i la categoria Millor projecte empresarial és per a persones emprenedores o estudiants amb una idea de negoci innovadora, creativa i amb potencial d’execució.

Per a les empreses s’estableixen dos premis: per a la primera empresa classificada la dotació econòmica és de 4.000 euros, l’accés a un programa de mentoring i l’entrada a un espai de coworking durant mig any. Per a la segona empresa la dotació econòmica és de 2.500 euros i també accés a un programa de mentoring. D ́altra banda, per la categoria de projecte empresarial hi ha un únic premi de 2.000 euros, 10 hores d’assessoria i l’accés a un espai d’incubació.

La inscripció per presentar-se a una de les dues categories del Café d’Aventura està oberta i el termini finalitza el 3 d’octubre de 2024. Per a més informació o inscripció està disponible el web: https://www.sabadellempresa.cat/cafe-aventura