Les reflexions de Marc Marruecos després de l’inici de la pretemporada

El CE Sabadell 24-25 es va posar en marxa aquest dimecres amb el primer entrenament a la Nova Creu Alta. Amb una gran presència de futbolistes de la base i una desena de cares noves, l’únic jugador amb protagonisme a la 23-24 que continuarà és Marc Marruecos. “Ja tenia ganes de tornar a la feina. És cert que no hi ha gairebé ningú de l’any passat, però el temps que he estat amb els meus companys ha anat molt bé. Crec que hi ha un gran grup i ja tenim ganes de començar i fer una gran temporada que és el motiu de l’aposta per continuar al Sabadell”.

També va ser una novetat el cos tècnic, totalment renovat. Les primeres impressions van ser bones. “Ha anat molt bé, la veritat. Són molt professionals i ens han deixat les coses clares des del primer moment. Tenen ganes de fer les coses bé”, admet ‘Marru’. L’atacant barberenc afronta el seu últim any de sub23 apostant pel Centre d’Esports i fins i tot descartant ofertes superiors. “He començat la meva carrera futbolística fa molt poc i vinc des de baix. El Sabadell em va donar l’oportunitat i jo els vull retornar el que m’han donat. La confiança és mútua. Això és el que ha fet que em decidís per continuar. Vull fer el millor any possible per mi i pel club”, reflexiona.

Tot i que la renovació no es va signar fins fa menys d’una setmana, ‘Marru’ tenia clar que volia vestir d’arlequinat i ha passat l’inici de l’estiu amb calma. “He desconnectat com he pogut perquè tenia clar que em volia quedar i així ha estat”. Una de les claus, admet, serà la connexió entre els jugadors i la grada. És un dels factors que més ha remarcat Lucas Viale des de la seva arribada i, abans del primer entrenament, representants de les penyes van arengar els jugadors per transmetre el sentiment i expectatives. “La relació amb l’afició ha de ser la més propera possible. Que sentin que anem de la mà i treballem pel club i per la gent que l’envolta, que són ells”, diu Marruecos.

L’objectiu està clar: l’ascens. El barberenc apunta que l’exigència i obligació d’estar a dalt no han de ser una pressió extra per al grup. “No ens hem de confondre perquè és futbol i segur que perdrem partits i potser seguits. Hem de tenir uns objectius clars i anar treballant i millorant. Està clar que som un dels equips forts que optem a pujar, però el més important és crear una base sòlida que ens ajudi a estar el més amunt possible”. També, per a ell i els pocs que continuen pot ser una bona forma de reivindicar-se: “Ara estem amb ràbia i amb ganes de fer les coses bé i de capgirar la truita i ser protagonistes. Volem gaudir nosaltres i l’afició perquè ens ho mereixem”.