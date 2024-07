The Tyets actuaran a la Festa Major de Castellar 2024

La Festa Major de Castellar tindrà a The Tyets com a cap de cartell. El concert serà el dissabte 7 de setembre, a la plaça de la Fàbrica Nova (Espai Tolrà). Ja hi van actuar al municipi l’any 2021.

El diumenge, 8 de setembre, hi haurà els concerts de Dr. Calypso a l’espai de Vilabarrakes. I el mateix dia, però a la plaça d’El Mirador, hi actuarà el cantant, compositor i pianista Roger Padrós, que presentarà A Contrallum.

A banda dels caps de cartell, la música també estarà molt present a l’espai de l’entitat Vilabarrakes, a El Pla de la Bruguera, on actuaran Mama Dousha, el grup guanyador de la Batalla de Bandes de Cal Calissó, Bro Hymns, Svetlana i DJ Tofu, Arc de Triomf i Femme Versions, a més de Dr. Calypso i els DJs locals Roger Murgó, Jordi Vilà i Manuel Lobato.

Al Mirador, es podrà gaudir del concert de La Loca Histeria, un grup de versions que ofereix un repertori de clàssics universals i de totes les èpoques musicals amb molt d’humor, dinamisme i, fins tot, un toc de surrealisme.

D’altra banda, a la plaça de Cal Calissó es podran veure les actuacions de la Castellar Swing Band i del trio barceloní de música folk River Omelet, mentre que els jardins del Palau Tolrà acolliran el concert de Guillem Roma, que presentarà el seu cinquè disc, Postureo real, i les havaneres d’Els Pescadors de l’Escala.

Una de les novetats destacades en l’àmbit musical és el canvi d’orquestra als tradicionals concert popular i gran ball de Festa Major que cada any té lloc al Recinte Firal de l’Espai Tolrà. Aquest any els dos esdeveniments arribaran de la mà de l’Orquestra Metropol diumenge 8 de setembre.

Tampoc faltaran a la cita de Festa Major els promotors de la Trobada d’Amics dels 80’s, que enguany arriba a la tretzena edició, o altres iniciatives en clau local com l’espectacle de cant i ball flamenc que proposa l’Associació Casa de Andalucía, les actuacions del Kor Ítsia i del Cor de Gòspel Di-versions o la 2a marató de musicals a càrrec d’Espaiart, a més del concert del grup Canvi de Plans, entre d’altres.

Respecte als espectacles, les propostes més destacades seran Ballant-la. I tu, com la balles?, a càrrec de COSinsART, i l’acte benèfic de l’Associació Estel que consistirà en la representació d’Una estona amb Joan Pera, protagonitzada pel reconegut actor i humorista. També es tornarà a celebrar el vermut musical i el dinar popular proposat per l’Esbart Teatral i amenitzat amb l’actuació d’Amb sense embuts i la proposta cinematogràfica del cineclub, que aquest any projectarà la pel·lícula Siempre nos quedarà mañana.

D’altra banda, l’oferta per als més petits superarà la quinzena d’actes, entre els quals no faltarà l’Espai Aventura’t, la jornada d’activitats lúdiques, esportives i artístiques del darrer dia de la Festa Major a la plaça de la Fàbrica Nova i l’Espai Tolrà. Altres plats forts de la programació familiar seran Bon dia, Esquirol, un espectacle participatiu per a infants de 0 a 3 anys; un concert familiar a càrrec de Rock per Xics o l’espectacle Zloty, de la companyia Pau Palaus. Aquests dos darrers espectacles es faran al carrer de l’Arbreda.

En el programa de Festa Major també hi són enguany altres propostes com el Correlokals, diverses activitats esportives com la Cursa Popular, l’Street Market de Comerç Castellar, el Mercat d’Art o el Castell de Focs de cloenda. A més, l’art també serà molt present amb una nova iniciativa de l’Associació del Centre i diversos artistes que han organitzat una gimcana sota el títol “Art al carrer, CorreArtistes”.

Seguici Popular i carrers engalanats

El divendres, 6 de setembre, s’organitzarà un Seguici Popular per donar la benvinguda a la festa, per segon any consecutiu. Comptarà amb la Víbria, les Espurnes i els Gegants de l’Esbart Teatral, els gegants i el grup d’Atabalats de l’AFA IE Sant Esteve, Acció Musical Castellar, l’Agrupació Sardanista, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes i els Castellers de Castellar.

El Seguici Popular recorrerà els carrers fins arribar a la plaça Major i enllaçar amb l’espectacle inaugural de la Festa Major, titulat L’Orquestra impossible ,a càrrec de Marcel Tomàs & Cascai Teatre – Girona Jazz Project, que fusiona música, teatre i humor.

També repetiran els carrers engalanats, que havien estat el pal de paller de les festes majors dels anys vuitanta i noranta. Hi participaran el Casc Antic, amb la temàtica Del Puig al riu; la Mitja Galta (carrer de l’Ermot), amb Harry Potter; El Pujalet (carrer de les Bassetes) amb El Txupinassu del Pujalet; i Fundació Obra Social Benèfica ha triat el tema Les Olimpíades per guarnir el pati del centre ubicat al carrer del Mestre Ros.

El programa d’enguany inclou un total de 100 activitats, entre les quals destaquen gairebé una trentena d’espectacles musicals i escènics, 18 activitats esportives i 17 activitats adreçades al públic familiar.