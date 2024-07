Tres fàbriques amb un alt risc químic són a tocar de Sabadell. Barberà, Santa Perpètua i Polinyà són la seu d’empreses que manipulen materials perillosos, substàncies tòxiques o inflamable com els àcids clorhídrics i fòrmic. Estan en plantes amb sistemes de seguretat que, en el dia a dia, no suposen cap perill per als veïns. Així i tot, sempre hi ha la possibilitat que es produeixi un incident greu –un incendi, una explosió– que generi un núvol tòxic. Un aire contaminat que seria fatal per a la població i per al medi ambient.

Protecció Civil fa proves de les sirenes de manera recurrent a la ciutat i a l’entorn. Els avisos de Polinyà i Santa Perpètua són audibles a Torreromeu. El sistema té una potència mínima de 350 hertz, i per això té un abast de 800 metres de distància. Així mateix, també es va enviar un missatge a la població a través del sistema d’alertes per mòbil.

L’objectiu és que, t’agafi al carrer, a casa o a la feina, amb el telèfon a les mans o no, sàpigues que s’ha produït un accident greu i que t’has de confinar en un lloc segur, tancat, on no pugui entrar l’aire de l’exterior. “L’ordre és clara: en cas d’escoltar la sirena, tothom s’ha de confinar”, exposen des de Protecció Civil.

Com llegir el mapa?

En vermell, les instal·lacions amb risc químic. En taronja, la zona d’intervenció –la més crítica– on s’hauria de confinar tothom en cas d’emergència, i en groc la zona d’alerta, on el confinament es faria per als col·lectius més vulnerables.

On són les zones de risc?

Les zones afectades per un incident greu estan delimitades segons la proximitat amb la fàbrica: com es pot veure en el mapa, en taronja hi ha l’anomenada zona d’intervenció, d’unes 34 hectàrees, prop de la superfície del Parc de Catalunya de Sabadell (43 hectàrees). Aquest és l’àmbit més proper al perill, el risc és més alt i, per tant, reaccionar a temps i confinar-se és clau per evitar danys majors. “S’ha de buscar un lloc tancat per evitar respirar aire de l’exterior”, insisteixen.

Al voltant se situa la zona d’alerta, molt més gran (2.660 hectàrees) i que es pot veure en groc al mapa. En cas d’un núvol tòxic, també es podria veure afectada, però en menor grau. Aquí, els esforços se centrarien a confinar la població més vulnerable: la gent gran a les residències, els usuaris dels centres de salut i els alumnes a les escoles, on ja coneixen el protocol de confinament en coordinació amb Drets Socials, Salut i Educació. En aquestes circumstàncies, des de Protecció Civil demanen no anar a buscar els nens a l’escola. “Et podries posar en perill a tu i al nen”, afirmen.

Qui es pot veure afectat?

Parts de Barberà, Santa Perpètua, Polinyà i del barri sabadellenc de Torreromeu formen part de les zones afectades per un possible escapament de gas perillós. La majoria són polígons industrials i, precisament per això, és difícil saber quanta gent es podria veure afectada, segons Protecció Civil. Hi ha milers de persones que hi treballen i d’altres que s’hi desplacen de forma puntual per motius de feina (camioners, personal extern). Pel que fa a la població censada, hi ha uns 6.000 polinyanencs que viuen dins d’aquest àmbit.