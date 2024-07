Esperem al pati de butaques

[Editorial, 20 de juliol del 2024]

Se’ns ha fet la boca aigua quan hem llegit la programació cultural que arribarà aquesta tardor a Sabadell. Per qüestions d’ordenació de les pàgines, aquest editorial va abans que l’article que us en donarà tots els detalls a Oci, però aquí us en farem un petit avançament. La quantitat de noms propis que trepitjaran els escenaris sabadellencs és alta i, si bé ja estem acostumats a tenir una bona agenda cultural tant pública com privada, aquest cop no serà menor.

Comencem pel teatre. Al Principal podrem veure Els Buonaparte, del sabadellenc Ramon Madaula, dirigida per Sílvia Munt. Enric Cambray hi portarà els monòlegs Hamlet.01 i Hamlet.02, escrits per Sergi Belbel. També ens visitarà Tirant lo Blanc, dirigit per Joan Arqué. La influencer Mara Jiménez amb el seu espectacle Gordas i Carlos Cuevas amb Jauría seran els protagonistes de l’Oficina Jove. En l’àmbit musical, les produccions de la Fundació Òpera Catalunya, l’Orquestra Simfònica del Vallès i Joventuts Musicals de Sabadell completaran l’agenda cultural de la tardor, que també tindrà agenda al Teatre de la Faràndula, l’Estruch i laSala. L’any que Sabadell és Capital de la Cultura Catalana, estem gaudint més que mai de les propostes que trobem als diferents equipaments.