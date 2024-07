Un vessament al Besòs a causa de l’incendi d’indústria de divendres a Polinyà ha provocat la mort de peixos al riu, segons ha confirmat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i els ajuntaments de Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet. Segons l’ACA, una part de l’aigua procedent de l’incendi va anar a parar a la depuradora de La Llagosta, però contenia alguna substància contaminant que va malmetre el tractament biològic de la planta i va acabar anant al riu. Això ha provocat escuma al riu i que hi hagi hagut peixos morts, sense que de moment se’n conegui la xifra.

Els dos ajuntaments s’han reunit aquest dissabte i tenen previst coordinar el procés per apaivagar els efectes del vessament, que preveuen que trigarà diversos dies. Montcada i Reixac ha demanat a la ciutadania que no tingui contacte amb les aigües del riu. Segons el consistori, la primera actuació que s’ha dut a terme per part dels Agents Rurals i persones de l’ADF és la retirada de les espècies mortes per no afectar la cadena tròfica.

Segons l’ACN, els Bombers de la Generalitat, durant les tasques d’extinció de l’incendi, van treballar per minimitzar la sortida d’aigua de l’empresa, però que no tenien prou capacitat per retenir-la tota. Agents de la unitat de Medi Ambient dels Mossos també s’han desplaçat a la zona del Besòs després que se’ls hagi comunicat la presència de peixos morts i molta escuma al riu.