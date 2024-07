Sabadell, a la cua de delictes per habitant

La criminalitat a Sabadell creix, però ho fa en menor mesura que les grans ciutats catalanes. Sabadell és la segona gran ciutat catalana amb menys delictes per habitant, segons dades del Ministeri de l’Interior. A la nostra ciutat es detecten 10,6 delictes per cada mil habitants, una xifra molt allunyada de ciutats més grans com ara Barcelona (23,8), Badalona (14,5), L’Hospitalet del Llobregat (17,2) i igual que Terrassa (10,6). Però també està per sota de municipis més petits com ara Lleida (14,2), Tarragona (15,9), Mataró (15,3) o Reus (12,2). De fet, del top 10 de grans ciutats catalanes, només Santa Coloma de Gramenet (9,8) registra menys delictes que Sabadell per cada mil habitants.

I és que els darrers successos a la nostra ciutat –un feminicidi, una agressió sexual i un apunyalament– alarmen els veïns de Sabadell, que consideren que la seguretat és un dels temes que més els preocupa. La percepció d’inseguretat, així doncs, és una realitat a la ciutat: segons una enquesta de la Diputació de Barcelona, el Dibaròmetre, els sabadellencs assenyalen la seguretat com un dels grans reptes a la ciutat.

La seguretat, principal preocupació

Segons aquesta enquesta, per a un de cada deu sabadellencs, la seguretat és un dels principals problemes ciutadans, però aquesta percepció està molt per sota de la percepció que tenen veïns d’altres municipis com ara Terrassa (30%) o la mitjana provincial, que és d’un 17,7%. “La sensació d’inseguretat es tracta només d’una percepció, però comporta un impacte real en el comportament dels ciutadans”, exposa Montserrat Iglesias, directora de l’Escola de Prevenció i de Seguretat Integral UAB.

Així i tot, és cert que les xifres de criminalitat convencional a Sabadell són ara més elevades que el primer trimestre del 2023: a la nostra ciutat, s’ha registrat un 17,3% més delictes en el primer trimestre del 2024 respecte a l’any anterior, segons dades del Ministeri de l’Interior, amb un total 2.316 delictes en total. Una xifra molt menor que altres grans ciutats catalanes, superada per Barcelona, l’Hospitalet, Badalona i Terrassa.

Quins són els principals delictes?

Els més recurrents el primer trimestre de 2024 són els furts (799), segons dades del ministeri de l’Interior. A molta més distància es troben els robatoris amb força a domicilis, establiments comercials i altres instal·lacions (149) i els robatoris amb violència i intimidació (84). Durant el primer trimestre de l’any s’han registrat a la ciutat 44 delictes per robatoris de vehicles, 20 delictes per lesions, 19 contra la llibertat sexual i 19 per tràfic de drogues. Si ho comparem amb el 2023, els delictes que més creixen a Sabadell són els delictes greus de lesions (+25%) i els furts (+23%).

Una situació més continguda

En total, l’any 2023 es van detectar 8.116 delictes convencionals a Sabadell, però no és una xifra preocupant si ho comparem amb el top 5 de ciutats catalanes: segons les mateixes dades del ministeri de l’Interior, el 2023 es van detectar poc més de 8.000 delictes penals a la ciutat, mentre que a Terrassa, per exemple, se’n van enxampar 11.881 (+1,3%), a Badalona, 11.881 (+1,3%) i a l’Hospitalet, 18.929 (+5,2%).