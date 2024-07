El Govern de Sabadell rebutja fer canvis en la nova taxa de residus

El ple municipal de Sabadell rebutja fer canvis i endarrerir l’aplicació de la nova taxa de residus delegada al Consell Comarcal. La majoria absoluta del Govern ha tombat una moció presentada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), que instava a esperar fins al 2025 i mentrestant fer retocs en la fórmula que estableix l’import a pagar –actualment, el nivell de renda i els membres de la llar–. Fer marxa enrere era difícil, si no impossible, ara mateix: el 71% de la ciutadania ja ha pagat el rebut, segons informa el Consell Comarcal.

La FAVS ha presentat un text en què demanava al Govern que esperés un any, tal com permet la normativa de la UE, per “pal·liar els efectes negatius de les famílies“. Així mateix, el representant de l’ens veïnal Arturo López ha demanat “mesures correctores”, tenir en compte el reciclatge de les famílies i així evitar “injustícies, greuges i resultats absurds”. De la mateixa manera, les associacions de veïns han retret a l’Ajuntament la falta d’informació sobre el nou tribut: “No és seriós. No s’entén com no s’ha fet una campanya informativa”.

L’entitat també ha exigit que es rebaixi l’IBI, l’IAE o la taxa de residus per “compensar” a la ciutadania i mesures per fomentar el reciclatge. En paral·lel, a l’exterior del ple ha tingut lloc una concentració d’un centenar de persones.

“Som Govern i l’hem d’aplicar”

El Govern municipal (PSC, Junts), PP i l’extrema dreta no han donat suport a la moció (19 regidors). Només ERC, Crida i En Comú Podem hi han votat a favor (8 regidors). El portaveu de l’executiu, Pol Gibert, ha recordat que la taxa ve marcada per una normativa europea i “afecta el conjunt del país”, no només a Sabadell. Ha remarcat que comparteix “molts punts” de la moció, però que no hi pot donar suport perquè “som Govern i l’hem d’aplicar“.

El text recollia que el Govern vol fer calaix amb el tribut, una afirmació que ha rebutjat Lluís Matas (Junts): “No hi ha funció recaptatòria. No és un impost, és una taxa”, ha deixat clar. El PP s’ha sumat a l’executiu i hi ha votat en contra per la “ideologia d’esquerres” dins de la moció. Així i tot, la líder popular, Cuca Santos, constata que cal fer canvis en la taxa, “fer-la més justa i equitativa”: “Tots hauríem de pagar el mateix. La ITV no es paga segons la teva capacitat econòmica”.

“Cal un nou model de residus ja”

Els grups de l’oposició d’esquerres s’han alineat amb les queixes de la FAVS i han proposat mesures alternatives. El republicà Santi Valls ha demanat emprendre mesures per tenir en compte el nivell de reciclatge de les llars i ampliar el fraccionament perquè les famílies puguin pagar l’impost en 12 mesos.

Valls ha recordat que el contracte de residus actual amb Smatsa acaba el 2027, i per això “s’ha d’abordar el model de recollida ja”. Una reflexió similar a la de la Crida, que no entén com aquest debat “no està sobre la taula”.

La regidora portaveu dels alternatius, Anna Lara, ha lamentat la “falta de transparència” del Govern, en la mateixa direcció que la número 2 de Sabadell En Comú Podem, Alejandra Sandoval, que creu que s’hauria d’haver informat “per tots els canals i vies” i haver abordat fórmules alternatives per abaratir el cost del servei, com els contenidors intel·ligents, el porta a porta i el compostatge.