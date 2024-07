FOTOS | Les obres del parc del Nord, pràcticament enllestides

Després d’anys esperant, el parc del Nord està a punt de ser una realitat i no només un projecte. Això sí, per inaugurar-lo encara falta ultimar alguns detalls abans que pugui obrir al públic.

Això sí, els vianants que passin per la zona del pavelló del Nord, a Ca n’Oriac, poden comprovar des de les tanques d’obra com els treballs estan molt avançats, amb els camins realitzats i la vegetació i els arbres, plantats.

Des de l’Ajuntament, però, encara no es confirma quina previsió té per obrir aquest gran espai verd al nord de la ciutat. A finals de març, l’empresa que duu a terme les obres va demanar una pròrroga, fins al juny, per acabar els treballs. Tot i així, el Govern no descartava aleshores allargar les obres per plantar més arbres i vegetació.

El parc del Nord està cridat a ser un dels grans corredors verds de la ciutat, amb una superfície de 76.000 metres quadrats. La inversió és de més de 2 milions d’euros i compta està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

FOTOS: David Chao