“El Taulí s’ha convertit en un hospital molt competitiu”. Ho ha dit el conseller de Salut, Manel Balcells, aquest matí en una visita a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. Balcells ha recorregut diferents zones noves de l’hospital, com la Unitat de Curta Estada d’Urgències, el nou bloc quirúrgic o la Unitat de Reanimació. Balcells ha admès que “el Taulí ha estat històricament un hospital infra-dimensionat”, però ha celebrat que amb l’entrada en funcionament de totes les noves instal·lacions ha adquirit “la qualitat que necessitava i necessita tota l’àrea d’influència de Sabadell, que és molta i que aplega gairebé 400.000 habitants“. “El que hem vist avui ha estat espectacular, la unitat de cures intensives, per exemple, és de primeríssim nivell”, ha afegit.

Actualment, hi ha prop d’uns 5.000 treballadors a l’hospital; una plantilla que ha anat in crescendo en els darrers mesos per posar en funcionament les noves àrees.

“No és suficient”

Malgrat tot, encara no és suficient per reduir la pressió assistencial al Taulí. Les urgències col·lapsen de seguida que hi ha pics de contagis o temporades víriques. Així ho ha admès el conseller, que ha apuntat que ara s’està treballant per evitar que el pacient recorri directament a les urgències hospitalàries. “Encara que hi ha una cultura i una tendència històrica d’anar a l’hospital i l’atenció primària es poden solucionar moltes coses de baixa complexitat”, ha dit. El Departament de Salut treballa en plans per implementar atenció a les residències –des de l’atenció primària– o espais d’hospitalització d’atenció intermèdia.

Balcells també ha refermat la necessitat d’instal·lar unes consultes externes a l’antiga caserna de la Gran Via i de construir el futur Hospital Ernest Lluch, que dependrà del Taulí, però donarà cobertura a tota l’àrea de Cerdanyola. “Alliberarà molts espais”, ha detallat.

El nou model pediàtric es desplega “de forma satisfactòria”

Des de principis de 2024 que el nou model d’atenció pediàtrica es va desplegant pel territori català. Un pla que concentra la pediatria en 79 equipaments territorials (ETAP) amb una direcció pròpia i formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres pediàtriques. “El desplegament dels equips d’atenció pediàtrica s’està fent satisfactòriament”, ha detallat Balcells. “Quan hi ha hagut alguna dificultat s’ha parlat amb Ajuntaments i associacions de veïns i s’ha arribat a solucions”, ha afegit. Diverses plataformes, com SOS Pediatria, han criticat durament el model perquè apunten que fa perdre accessibilitat als veïns. A Sabadell, l’atenció pediàtrica dels CAP Can Llong, Can Rull i La Creu Alta se centralitza íntegrament al CAP Concòrdia; mentre que la del CAP Nord s’ofereix al CAP Ca N’Oriac.

Sobre això, el conseller ha reblat que “a mesura que es desplega el model, la ciutadania va veient les bondats d’aquesta proposta” “Per exemple, evita que si un equip d’atenció primària té dos pediatres i venen les vacances o un està de baixa, el servei quedi sense professional”, ha conclòs.