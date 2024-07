El 72% dels sabadellencs ja ha pagat la taxa de residus

Set de cada deu sabadellencs ja han pagat la nova taxa comarcal de residus, segons dades del Consell Comarcal del Vallès Occidental. De 103.155 rebuts emesos a la nostra ciutat– el 34,76% domiciliats– ja se n’han pagat 74.749. Un percentatge similar a la resta de veïns del Vallès afectats. De fet, el Consell Comarcal va ampliar el termini de pagament del rebut comarcal fins al 17 de setembre. L’ens supramunicipal va acordar conjuntament amb la Diputació de Barcelona l’ampliació del període de pagament, que ha passat de dos mesos a quatre.

La nova normativa europea obliga que el contribuent hagi d’assumir el servei de gestió de la brossa, una taxa que abans els ajuntaments subvencionava. Fins ara, l’impost de les escombraries permetia sufragar menys de la meitat del cost total de la gestió, però les directrius de la Unió Europea via la Llei de residus per una economia circular estableix que s’ha de cobrar el cost sencer. Aquest rebut el paguen els veïns de Rubí, Terrassa, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda, que no compten amb sistema de recollida amb identificació d’usuari i, per tant, no poden identificar qui recicla i qui no ho fa.

Crítiques veïnals

Aquesta nova taxa de residus no ha convençut els contribuents, malgrat que hi ha un elevat percentatge de persones que ja ho han pagat, ha generat malestar entre els veïns de Sabadell i altres punts de la comarca on també s’ha incorporat el nou tribut.

El darrer ple municipal de Sabadell va rebutjar fer canvis i endarrerir l’aplicació de la nova taxa de residus delegada al Consell Comarcal, una moció presentada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS), que demanava no aplicar la taxa fins al 2025 i plantejar una fórmula “més justa” que, per a marcar l’import que ha de pagar cada llar, es tingués en compte el nivell de reciclatge de cada llar i no el nivell de renda o els membres.