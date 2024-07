El psicòleg municipal amplia les hores de servei

Sabadell incrementarà les hores del servei d’acompanyament emocional municipal que ofereix a través d’un psicòleg adreçat als joves d’entre 12 i 29 anys a l’Oficina Jove del Vapor Codina. Concretament, es preveu que a final d’any el servei passi d’oferir 7 a 12 hores a la setmana (+71%) per atendre “l’alta demanda, que ha anat augmentant els últims anys”, segons fonts municipals.

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), la mesura es valora positivament perquè, tal com explica la psicòloga infantil i vicepresidenta de la Junta d’Intervenció Social del COPC Núria Casanovas, “ser un servei gratuït ajuda que arribi a gent que potser no hi podria arribar”. I assenyala que, en aquest sector, “malauradament, de feina n’hi ha massa. En psicologia privada molts centres estan complets, hi ha molta llista d’espera”. De totes maneres, en una ciutat, Sabadell, que té més de 40.000 veïns entre 12 i 29 anys, si hi volguessin anar tots, s’haurien d’atendre unes 66 persones per hora de servei setmanalment.

Aquest acompanyament es va posar en marxa després de l’esclat de la pandèmia de la covid-19, el 2021. Aquell any, en van fer ús 58 persones. El 2022, 68; el 2023, 94 i, aquest any, fins a 30 de gener hi havien anat 92 usuaris. Per poder concertar una visita cal demanar cita enviant un WhatsApp al 689 32 19 45, trucant al 93 745 33 01, a través d’un correu electrònic ([email protected]) o d’Instagram (@sbdjove).

Important prevenir

Casanovas opina que tothom hauria de ser usuari d’aquest tipus de serveis, perquè “el cervell de l’adolescent passa per molts canvis, també corporals, trobar un rol a la família, a la societat, sorgeixen moltes angoixes de futur, tots aquests serveis haurien d’estar oberts a tothom, estiguin bé o no”. La psicòloga posa sobre la taula que “igual que fem revisions mèdiques periòdiques, psicològiques també n’hauríem de fer”. La psicòloga, membre de la junta directiva del COPC, recorda la importància de la prevenció, “perquè si no, després costa molt més rescatar un adolescent que està malament”.

Destinar recursos a la prevenció de problemes de salut mental, diu, ha de servir per donar eines a tota la societat –independentment de l’edat– per gestionar les emocions. A escala social, creu que inclús seria beneficiós econòmicament, perquè “quan en psicologia actuem en un problema greu, els tractaments són més costosos”.