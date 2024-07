El ple aprova la compra del Museu del Gas, entre crítiques de l’oposició

Sabadell comprarà el Museu del Gas. La compra d’aquest equipament per 3,18 milions d’euros a Naturgy, que ha requerit convocar un ple municipal extraordinari aquest dilluns, ha estat aprovada amb els vots a favor del PSC i Junts per Sabadell; i el ‘no’ rotund de la resta de grups municipals de l’Ajuntament –Crida per Sabadell, ERC, Sabadell en Comú Podem, PP i la ultradreta–. En nom del govern municipal, el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés ha detallat que s’ha optat per la compra d’aquest museu perquè “construir un nou museu ens podria costar més de 10 milions d’euros i perquè aquest edifici ja està pensat com un edifici museístic modern“.

L’oposició, però, s’ha mostrat crítica en bloc contra la proposta del govern. La Crida per Sabadell ha estat la més contundent. “Així culmina un possible procés especulatiu que va començar el 2006 amb un conveni mancat de detalls amb Naturgy”, ha reblat la regidora Aurora Murillo. De fet, fa unes setmanes la formació anticapitalista va presentar un contenciós administratiu. “S’ha tancat una operació perfecta per l’empresa Naturgy”, ha afegit.

Per la seva banda, el portaveu de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, ha lamentat que “s’està començant la casa per la teulada”. Ho ha dit en referència a “la manca d’un pla de museus per saber a què destinarem aquest equipament”. Sobre el preu de la compra, ha afegit que “en un any de pujada lineal d’impostos, es gasten més de 3 milions d’euros perquè no han volgut negociar amb Naturgy; tenen 16 regidors i no poden plantejar un pols a l’empresa“. També el portaveu d’ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha lamentat que “la notícia arriba en un any de pujada històrica de la pressió fiscal”. “El govern abonarà diners de tots a una empresa de l’IBEX incomplidora dels seus compromisos amb la ciutat”, ha afegit.

El grup municipal de Junts per Sabadell ho veu diferent. “Aquesta compra vols dir que els compromisos es van complint i assolint”, ha expressat el portaveu del grup, Lluís Matas, que ha afegit que “aquesta compra suposa fer un pas de gegants i quan es dona una oportunitat d’aquestes s’ha d’aprofitar”.

I per la seva banda, la regidora del PP, Cuca Santos, ha carregat contra la gestió que van fer d’aquest equipament els dos antics governs municipals. “Ni el govern del PSC, ni el govern del quadripartit van fer els deures”, ha lamentat. Santos ha apuntat que “s’hauria d’haver renegociat el conveni sense necessitat d’adquirir l’edifici”.

D’on venim?

La compra d’aquest nou equipament va ser el projecte cultural estrella del PSC, en la darrera campanya electoral. Compta amb la col·laboració dels agents privats com el Gremi de Fabricants, l’ESDi, la Fundació Antoni de Montpalau i la Fundació Bosch i Cardellach. L’origen del procediment és un conveni signat el juliol de 2006 entre l’alcalde Manuel Bustos i el president de Gas Natural (actual Naturgy), Salvador Gabarró. El document va permetre a Gas Natural requalificar un terreny industrial del carrer de Buxeda (Gràcia) a sòl residencial per poder-hi construir pisos –encara no s’han fet– i fer-hi una zona verda, entre altres qüestions. A canvi, l’empresa gasista es va comprometre a ubicar la seva seu corporativa i el Museu del Gas a la plaça del Gas.