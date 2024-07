L’Ajuntament de Castellar aprova el projecte d’ampliació del Sant Esteve

L’Institut Escola Sant Esteve de Castellar del Vallès experimentarà una ampliació per fer front a l’augment d’alumnes a les aules de l’equipament educatiu. El ple extraordinari celebrat aquesta setmana va servir per aprovar inicialment la construcció de l’obra, que arriba amb una particularitat: l’Ajuntament anticiparà la inversió i, posteriorment, la Generalitat -que té la competència- desemborsarà un 90% dels costos, mentre el 10% restant anirà a càrrec del consistori.

Tal com va exposar el regidor d’Urbanisme, Joan Creus, l’objectiu és escurçar els processos d’una obra “municipal ordinària” que ha patit diferents entrebancs des que es va posar sobre la taula el 2020 -inclosa la pandèmia i la fallida de l’empresa adjudicada inicialment pels treballs-. Ara, després de l’entesa entre Ajuntament, el Departament d’Educació i els Serveis Territorials del Vallès Occidental, el projecte tirarà endavant en el centre educatiu més gran de la vila.

L’executiu municipal va destacar que es tracta d’un pas molt important, remarcant l’aposta local per fer realitat l’obra. Malgrat coincidir en la necessitat de l’actuació en l’equipament, els diferents grups de l’oposició van lamentar que hi ha hagut poc temps per analitzar el document, amb unes 3.000 pàgines.

Els més contundents van ser ERC i la CUP, liderats respectivament per Dolors Ruiz i Marga Oncins, que van criticar els timmings a l’hora de plantejar un projecte de gran transcendència a la vila. Junts per Castellar i Ara Toca van votar-hi a favor, malgrat traslladar també la necessitat d’accedir amb més marge a la proposta.

Una aposta decidida

Amb tot, l’alcalde, Ignasi Giménez, va sortir al pas de les crítiques, valorant que sigui l’Ajuntament qui avanci els diners d’una infraestructura que és competència de la Generalitat, “assumint el 10% del cost com a aportació pròpia”. Un fet que va impulsar la convocatòria del ple extraordinari, celebrat dimarts.

El Sant Esteve afronta a partir de setembre el sisè curs amb Secundària en les instal·lacions, un fet que ha anat incrementant notablement el volum d’alumnes i docents en el centre. Actualment, hi ha més de 200 joves cursant l’ESO, amb gairebé 700 estudiants en total.