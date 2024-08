Veïns de Sabadell: “La brutícia crida la brutícia i cal castigar els incívics”

“No hi pot haver un escombriaire darrere de cada persona incívica”, critica la Lolin Robles, veïna del barri de Ca n’Oriac. Ella, cada matí, surt al seu domicili, proper a l’avinguda de Matadepera per a recollir els papers, ampolles i llaunes que els incívics han escampat. “Cada dia ens ho trobem”, exposa. La demanda cap a l’Ajuntament és doble: incrementar més la neteja i perseguir amb “contundència” aquells que no respecten l’espai públic.

També al Centre és una realitat habitual, especialment els dijous, divendres i caps de setmana. Es tracta de la zona de Sabadell que concentra l’oci nocturn, i les places i carrers es lleven amb una catifa de brutícia, ampolles i gots de plàstic amb restes de gel desfet i beguda. “L’endemà, tot està ben brut”, assegura en Josep Plana, veí el carrer de la Borriana. Els residents de la zona, agrupats també sota la Plataforma Soroll Nocturn, reclamen més control.

Des de Can Puiggener, Pepi Torres, membre de l’associació de veïns, apunta que “cal que els escombriaires passin més sovint” i també assenyala la mala praxi d’alguns individus que no tenen cura de l’espai públic. “Ens fa falta que posin més papereres al barri, especialment al Llano, estem esperant que l’Ajuntament ens en porti”, diu.

I és que l’ordenança de Civisme ja contempla perseguir aquestes conductes. Per exemple, abocar residus al carrer, deixar escombraries a fora del contenidor o col·locar cartells o flyers a l’espai públic pot suposar una sanció de fins a 751 euros. També escopir o orinar al carrer.