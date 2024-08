Tres trens vandalitzats alteren el servei de la línia R4 de Rodalies

Actes vandàlics en forma de grafits a tres trens de l’R4 de Rodalies han obligat a habilitar servei alternatiu per carretera entre Vilafranca del Penedès i Castellbisbal, segons ha informat Renfe. L’acte incívic s’ha produït aquesta passada nit de dissabte a diumenge a Martorell, i afecta tres dels primers combois de la jornada. Els trens, per tant, podrien veure alterada la seva programació per les parades de Sabadell i el Vallès.

“Aquesta nit, s’han perpetrat actes vandàlics en tres trens disposats per realitzar el servei a l’R4. Aquests fets impossibiliten prestar el servei amb normalitat entre Vilafranca i Castellbisbal i per aquest motiu s’ha habilitat un servei alternatiu per carretera en el tram afectat”, ha denunciat Renfe, segons l’ACN. La companyia ferroviària també ha recordat que l’any passat aquesta “xacra” del vandalisme va suposar un gran cost a la ciutadania de Catalunya.