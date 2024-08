Vivim cada any estius més calorosos a Sabadell?

Sabadell va viure la setmana passada l’onada de calor més intensa des que es registren dades meteorològiques a l’Estació Automàtica Sabadell – Parc Agrari. Mai s’havien encadenat a la nostra ciutat tres jornades amb el mercuri enfilant-se fins tan amunt: dimarts i dimecres passat es va arribar als 39 graus, rècord d’aquest any i la temperatura més alta des del 18 de juliol de l’any passat, quan es van assolir els 41 graus.

Els darrers estius ens hem acostumat a viure jornades especialment sufocants. Per a trobar un episodi amb tres dies gairebé tan calorosos, malgrat que no tan extrem com l’últim, no cal anar molt enrere: va ser entre el 22 i el 24 d’agost del 2023, l’anterior onada de calor -fenomen que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) estableix quan hi ha tres dies consecutius de calor intensa, és a dir, per sobre dels 36,9 graus a Sabadell-.

Si fixem aquest topall vigent, veiem com aquestes onades no es viuen a Sabadell amb molta freqüència, malgrat el palpable escalfament generalitzat: l’anterior datava del 4 de juliol del 2015, que, en aquest cas, va finalitzar quatre dies després, el 7.

Episodis puntuals o tendència?

En aquesta direcció, les dades permeten extreure una conclusió clara: en els darrers anys, hem passat de viure dies puntuals de calor intensa a una major acumulació de jornades amb els termòmetres arribant a màxims històrics. De fet, si rebaixem una mica el llindar marcat, observem com cada estiu hi ha més dies de temperatures per sobre dels 35 graus. Alhora, els pics són també més alts. Dit d’una altra manera, allò que abans era una jornada excepcionalment calorosa, és avui una tònica que es repeteix més dies, malgrat que no sempre són seguits.

Aquesta realitat no només l’experimenta Sabadell, sinó que té impacte també en altres ciutats, com Barcelona. La capital catalana va batre el rècord absolut de la seva sèrie ininterrompuda de 110 anys, amb 40 graus la setmana passada.

Això, en paral·lel, fa que les temperatures mitjanes d’aquests mesos siguin també les més altes fins ara vistes al país.

Les nits, més tòrrides

L’escenari actual té una altra derivada. De fet, és on més es nota l’evolució cap a un clima cada vegada més càlid: les temperatures durant les nits. Sense anar més lluny, l’any passat Sabadell va superar el rècord històric de nits tropicals per sobre dels 20 graus, amb gairebé una trentena de matinades.

En aquest període, a més, es va arribar al pic de temperatura més alta en una nit, amb 24,4 graus, pocs minuts abans de les cinc del matí del 23 de juliol de l’any passat. És a dir, en el moment més suau de tot aquell dia, la sensació va ser igualment de calor, sense treva ni tan sols per poder dormir.

Què ens espera aquesta setmana?

La previsió de cara a aquest mes d’agost no permet pensar que la tònica canviï. De fet, si mirem el gràfic, des de l’estiu del 2009, hi ha més dies de calor intensa durant el mes d’agost que el juliol.

De moment, aquesta setmana continuarem per sobre dels 30 graus gairebé cada dia, amb màximes que poden tornar a escalar pròximament.