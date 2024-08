Convoquen un concurs per regularitzar els terrenys de conreu de Gallecs

El Departament de Territori, a través de l’INCASÒL (Institut Català del Sòl), ha convocat el concurs públic per llogar els conreus que hi ha dins l’àmbit del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, situat a cavall del Vallès Oriental i l’Occidental.

En total, es tracta de 382,2 hectàrees distribuïdes en 23 lots, les quals la Generalitat vol regularitzar abans que el Consorci de Gallecs assumeixi la gestió del parc. Aquests conreus han estat explotats per pagesos els últims 40 anys per cultivar sobretot cereals i llegums, però el 85% no tenen la llicència legalitzada, segons apunta la Generalitat.

Què es valorarà?

El concurs valorarà amb més puntuació, entre altres, els pagesos que han mantingut la llicència inicial, concedida el 1984. Al mateix temps, l’INCASÒL apunta que també es valorarà especialment els aspirants que han explotat terrenys de l’entorn natural amb coherència a l’espai protegit i els que tinguin experiència en agricultura ecològica. Altres consideracions favorables serà si els projectes aspirants són impulsats per joves o per dones, o bé que estinguin vinculats a iniciatives socials.

Els lots que es treuen a concurs tenen superfícies que van de les 2,3 hectàrees fins les 46,9. Se situen als termes municipals de situats als termes municipals de Mollet del Vallès, Parets, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-Solità i Plegamans, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

La previsió és que els interessats puguin postular-se per assumir l’arrendament de més d’un lot, sempre que no se supein les 50 hectàrees. El concurs estarà obert fins el dia 25 d’octubre a les 14 h.

La Generalitat recorda que el 1984, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va autoritzar al concessió de llicències per a usos agrícoles transitoris a algunes finques. Eren permisos intransmissibles, si bé això no ha estat així i ara el 85% dels terrenys de conreu es treballen sense la llicència corresponent. L’INCASÒL assegura que no ha rebut cap contraprestació econòmica com a propietari dels conreus i adverteix que ha detectat cultius que estan malmetent l’espai protegit.