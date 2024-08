L’augment de plagues és un tema que preocupa els ciutadans de tots els barris de Sabadell. Les paneroles o les rates estan a l’ordre del dia a la majoria de la ciutat. Al Diari de Sabadell hem parlat amb veïns de 13 barris diferents i ens han explicat les seves experiències amb aquesta problemàtica.

Evarist, veí del Centre

Els veïns estan farts sobretot de les paneroles a les cases i ara també estem trobant moltes rates al carrer. Penso que si hi hagués més neteja als carrers s’evitarien les plagues.

Carme, veïna de la Creu Alta

He trobat moltes paneroles al carrer i algunes que entren dins de casa. És un problema que em preocupa bastant perquè em fan molt fàstic. Fa tres estius que en tenim moltes al barri. Segurament ve derivat de l’augment de les temperatures els últims anys i no sé si també hi ha algun problema al clavegueram. Penso que s’hauria de fer un tractament fort per acabar amb aquestes plagues.

Andrés, veí d’Espronceda

Durant l’any hem realitzat quatre sol·licituds per presència de rates a tot el barri i també hem demanat més neteja als contenidors per insectes i altres paràsits. Ens diuen que realitzen desinfeccions, però els veïns ens queixem perquè continuen al carrer. No obstant això, no tota la culpa és de l’Ajuntament, hi ha més brutícia i deixadesa d’alguns veïns que deixen brossa fora dels contenidors o restes de menjar a les places. De totes maneres, els problemes tenen més d’una causa, però les actuacions municipals no són suficients per solucionar el problema i haurien de posar més mitjans.

Enric, veí de Les Termes

Al barri alguna vegada hem trobat rates i insectes de tota mena: mosquits tigre, formigues i paneroles. A casa hem tingut grups nombrosos de formigues, fa un temps un niu de vespa asiàtica i, últimament, una gran presència de mosquits tigre. També algun cop han sortit rates del pati, però no és gaire habitual. A mi no em preocupa en excés, més enllà que alguns dels insectes molesten bastant, però sí que la família pensa que fa de “ciutat bruta” la presència de plagues als carrers. El creixement entenc que ve dels fenòmens climàtics externs que cada vegada són més abundants i també de la globalització que afavoreix la migració d’espècies estrangeres amb més facilitat de reproduir-se gràcies a les altres espècies que decoren.

Marta, veïna de l’Eixample

No he trobat cap tipus de plaga ni a casa ni al barri, però sí que he sentit que pel Centre hi ha moltes rates. Jo crec que això ve de la calor i les temperatures que cada vegada són més extremes. Com a solució penso que s’hauria de facilitar a la ciutadania els contactes i les actuacions haurien de ser més exhaustives i potents.

Sílvia, veïna de Covadonga

A casa no he tingut cap plaga, però sí que penso que hi ha més paneroles. Jo n’he vist al Centre, cap a la plaça de Granados i també al carrer d’Indústria. Personalment, em fan molt fàstic i espero que puguin trobar una solució per acabar amb aquestes plagues.

Francisco, veí de la Concòrdia

A casa tinc la sort que tenim tot molt net i no n’hem vist cap, però sí que al carrer i alguns veïns han tingut paneroles o rates. Jo crec que això ve derivat de la immigració que exporta, sense voler, espècies estrangeres i fa que es reprodueixin molt ràpid. Un cop comencen, es multipliquen de pressa i costa molt d’erradicar. Fa uns anys vam tenir un cas a prop de casa que van haver de buidar i fumigar tota la casa per una plaga enorme de paneroles de tamany gran.

Veïna de Can Puiggener

Tenim sobretot rates i paneroles al barri, però també alguns veïns al Llano diuen que han vist alguna serp. Quan avisem ens diuen que han fet les actuacions, però després no veiem a les clavegueres l’etiqueta que ho acredita. Un cop ens van dir que se’ls havien acabat. Les rates continuen estant, o són molt llestes o els treballs no es fan com s’haurien de fer. Sembla que no vulguin gastar diners en el barri, però nosaltres paguem els nostres impostos.

Àlex, veí de l’Eix Macià

Ha trobat paneroles al barri de forma recurrent. Per sort a casa no n’he vist cap. Em preocupa aquest problema, però ve de llarg, no és únicament d’aquest estiu. Penso que això ve derivat d’una mala gestió perquè fa temps vam tenir a la zona una plaga important i fins que no va ser molt gran no van actuar clarament. Penso que es podria haver previngut amb una intervenció més d’hora.

Joan, veí de Gràcia

Tenim paneroles per tot arreu. Entren a les cases, es fiquen als cotxes, les veus corrent pel carrer, és fastigós. Nosaltres demanem que es facin actuacions i ens diuen que les estan fent, però alguna cosa més forta han d’utilitzar perquè només són solucions parcials i al cap de poc temps tornen a sortir. És insostenible això.

Marc, veí de Can Llong

Hi ha moltes rates que surten de la zona del parc de les Aigües que és una zona totalment abandonada. Al carrer de Sarajevo està ple i venen d’allà. És una pena perquè l’espai no només no es pot utilitzar sinó que, a més, és un niu de plagues.

Juan, veí de Ca n’Oriac

Em vaig trobar una rata a sobre del cotxe i pel carrer sempre n’hi ha. Vaig fer-la fora, però pot estar perfectament amagada. És un tema que em preocupa bastant i crea una sensació d’insalubritat per nosaltres i a la zona. Les actuacions que fan són insuficients perquè tornen a sortir. Penso que tot això ve de la calor, però també de la brutícia i de la gent que no tira la brossa als contenidors.

Albert, veí de Sol i Padrís

No he vist cap classe de plaga al barri ni a casa. La veritat és que he llegit que a altres barris és força recurrent, però en aquest aspecte penso que tenim sort. De moment no he tingut cap experiència d’aquesta mena i espero que continuï així.