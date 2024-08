Aquest Sabadell il·lusiona i David Català comença a perfilar l’onze de la lliga

No és només el resultat -de fet, només una errada individual del porter Froi Leal al temps afegit va impedir la victòria – sinó les sensacions que va despendre el Sabadell davant l’Espanyol, un rival de tres categories superiors ara mateix. El conjunt arlequinat va deixar una gran imatge, sobretot a la primera meitat, i es veuen ja clarament els senyals d’identitat que vol el tècnic David Català, qui també comença a perfilar l’onze que pot iniciar la lliga al camp del Torrent, gairebé segur el diumenge 1 de setembre en horari encara per confirmar.

“Ha estat una llàstima encaixar el gol a última hora, però el resultat ara mateix és anecdòtic i jo em quedo amb les bones sensacions que ha mostrat tot l’equip. És evident que encara queden coses per millorar i també és important agafar els hàbits de guanyar sempre. En general, estic molt content amb la feina dels jugadors”, ha manifestat David Català.

Una pressió alta, màxima intensitat als duels, lluita incondicional i atacar les bandes són algunes de les característiques d’aquest Sabadell 24/25. Encara queden tres setmanes per l’inici del campionat, però el tècnic comença a perfilar l’onze titular. “L’objectiu és arribar a prop del 100% al primer partit. És evident que alguns jugadors han vingut per ser importants, però jo continuo pensant que no ens podem quedar només amb un onze. Aquí tots són rellevants i per damunt de tot, en el vestidor ha d’haver-hi una comunió total”.

Individualitzant una mica, davant l’Espanyol va destacar la gran actuació de Rubén Martínez o el jove Javi Morcillo en la faceta organitzativa fent un tàndem perfecte amb Albert Orriols, Urri. “Per sort, tenim jugadors amb força personalitat i qualitat, però no podem dependre només d’un o dos, cal fer un grup compacte”, insisteix el tècnic arlequinat, qui també va destacar el retorn gradual de Sergio Cortés i només va lamentar la lesió de Gonpi, absent contra els pericos. “Ha patit una estrebada muscular i estarà uns dies de baixa”.

D’altra banda, ha rebut amb els braços oberts les últimes incorporacions de Bonaldo i Trapero. “Penso que era el que necessitàvem, una mica de múscul al mig del camp i també envergadura i potència física per guanyar duels en defensa. El més important és que vinguin amb gana i ambició de fer coses”. Encara queden dues fitxes sèniors lliures i Lucas Viale treballa en diferents fronts oberts. La idea és reforçar el mig del camp i la davantera. “Amb la lesió de Peque Polo ens volem centrar més en futbolistes de la zona ofensiva”.

L’afició, espectacular

Es podia pensar que el descens a Segona Federació podia provocar un efecte molt negatiu en l’àmbit social, però l’afició està responent de manera espectacular. Contra l’Espanyol fins i tot es van superar les previsions (més de 3.500 espectadors) i el mateix club arlequinat es va veure una mica desbordat per situar els socis i aficionats arlequinats a la zona de Tribuna. Va ser necessari obrir les portes del Gol Sud. Va haver-hi algunes queixes perquè seguidors de l’Espanyol van ubicar-se també a la tribuna baixa amb indumentària de l’equip blanc-i-blau. De totes maneres, la majoria van ser situats a la zona de Lateral i no van produir-se incidents.

“Aquesta comunió entre l’equip i l’afició és vital i també és la nostra responsabilitat que es mantingui durant tota la temporada i això implica donar-ho tot al camp perquè la nostra gent se senti orgullosa del seu equip. Tots hem de creure en el que estem fem”, va subratllar David Català.

La pròxima cita serà aquest diumenge (19.30 h) al Municipal Sagnier davant la UE Prat, que haurà jugat el dia abans partit de la Copa Federació davant el Manresa. El Sabadell va quedar exempt d’aquesta primera ronda autonòmica i entrarà en acció el cap de setmana següent contra el guanyador del Badalona-Tona.