El Portal Sud com a indicador

[Editorial del 8 d’agost 2024]

Les obres del futur Portal Sud de Sabadell avancen a bon ritme. Aquestes darreres dues nits, tècnics i enginyers han treballat a preu fet per aixecar el pont sobre la riereta, una operació molt delicada per la mida i el pes de les peces prefabricades del viaducte, i perquè l’operatiu s’ha hagut de fer de nit a instàncies de l’autoritat aèria, que ha demanat no interferir ni interrompre els vols a l’Aeroport de Sabadell. Els treballs duts a terme en un temps rècord són encoratjadors, tenint en compte que estem acostumats que les obres públiques comportin retards i sobrecostos astronòmics –en general, no només a la nostra ciutat–. La nostra felicitació al treball tècnic de la UTE i també a l’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament, que ens consta que ha treballat molt a l’obra, i ha superat tots els maldecaps possibles.

En l’àmbit polític, és just reconèixer que el Portal Sud no hauria estat possible sense l’administració de Marta Farrés, que va desencallar un acord amb Aena per tenir la titularitat dels terrenys i obrir així un nou accés pel sud de la ciutat. El Portal Sud indica que quan hi ha una bona feina tècnica, convenciment, direcció política i mà esquerra per assolir acords amb altres institucions –amb Aena per als terrenys, amb la Diputació per obtenir finançament–, una ciutat com la nostra pot aconseguir el que es proposi. El Portal Sud és una infraestructura rotunda i absolutament necessària, i bona prova n’és que cap partit polític de l’oposició, ni el més ecologista, la rebutja. Encara més, el govern 2015-2019, amb ERC, Crida i comuns, ja va començar a posar les bases perquè fos una realitat.

“Sabadell no s’atura a l’estiu”, ens comentava l’alcalde accidental, Eloi Cortés. Una línia que esperem que deixi de ser una novetat i continuï els pròxims estius. A l’agost hi ha molta gent que treballa i no hi ha agost per a una ciutat que avança i no té temps per perdre.