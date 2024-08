Què fan els països d’arreu del món en matèria d’immigració?

A Sabadell hi ha gairebé un 14% de població estrangera. La creixent arribada de nouvinguts genera debat sobre com s’han de gestionar aquests increments i com millorar la integració. La situació actual en el nostre entorn mostra com molts països caminen cap a polítiques migratòries més restrictives.

Sense reforma de la llei d’estrangeria a Espanya

El Congrés dels Diputats va descartar al juliol la presa en consideració de la reforma de la llei d’estrangeria proposada pel PSOE, Sumar i Coalició Canària (CC) que establia un nou sistema de repartiment dels menors migrants que hi ha a Ceuta, Melilla i les Illes Canàries.

Competència catalana?

Les competències en immigració van entrar en la primera plana política el passat gener després del pacte entre el PSOE i Junts per “delegar” aquestes facultats a la Generalitat. L’abast de l’acord, però, generava discrepàncies entre els dos signants sobre l’abast d’aquesta transferència, a priori, d’àmbit estatal.

Països europeus cap a un model més restrictiu

Un dels països més oberts en matèria migratòria havia estat històricament Portugal. Ara, l’executiu endurirà les regles per a l’entrada d’immigrants i posarà fi al règim que permetia als estrangers arribar al país i després sol·licitar la seva residència. El model replica postures com la britànica, amb la coneguda com a llei de Ruanda.

Més límits al Canadà, Austràlia o el Japó

Per primera vegada, Canadà va anunciar la voluntat de limitar el nombre de residents temporals que viuen al país. S’aplica tant a estudiants internacionals com a treballadors estrangers i sol·licitants d’asil, amb l’objectiu de reduir el volum de residents temporals. La postura també ha arribat a Austràlia o el Japó.

El cas del Golf Pèrsic

Encapçalats pels Emirats Àrabs Units (EAU), els països de la zona són els que concentren més immigrants (+70%), a la recerca de mà d’obra estrangera per desenvolupar economies molt joves.