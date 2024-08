El mercat laboral estimula l’auge de la immigració a Sabadell

La immigració és un dels grans temes de debat en les societats actuals d’arreu del món. Malgrat que les polítiques es desenvolupen en l’àmbit estatal i des d’una perspectiva global, la realitat és que tenen conseqüències i impacte directe en el terreny local, en ciutats com Sabadell.

Desgranant les dades, a l’Estat espanyol hi ha avui al voltant d’un 11% de població estrangera, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A Catalunya, la xifra escala per damunt del 16%, mentre que a Sabadell el percentatge no arriba al 14%, tal com mostra el balanç de l’Idescat a començaments d’aquest any. L’indicador a la nostra ciutat és pràcticament idèntic que en altres localitats de l’entorn com Terrassa (13,96%). Amb tot, però, l’evolució en l’últim any dibuixa que el nombre de residents d’origen estranger ha augmentat –de 27.774 a 29.953 en un any-, un fet que s’explica per diversos factors.

El mercat laboral, principal incentiu

“Sabadell sempre ha estat un pol d’atracció migratòria“, anticipa Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Segons apunta, l’escenari ha canviat, sobretot, pel que fa als punts d’origen: “Hem passat de rebre gent durant el segle passat provinents bàsicament d’Andalusia o Extremadura, a tenir nouvinguts de nacionalitat de fora d’Espanya”, analitza. Molts, assenyala, arriben des del nord de l’Àfrica i Sud-amèrica. Una tònica que, indica, ha anat creixent de manera molt important des de l’inici de la recuperació econòmica, ara fa una dècada.

En aquest sentit, Miret insisteix que el mercat laboral a casa nostra és clau per entendre les motivacions que incentiven l’arribada de migrants. “La previsió és que, mentre la situació sigui bona [especialment pel que fa a dades macroeconòmiques], la ciutat continuarà sent un lloc d’acollida“. Això, diu, es podria frenar en sec quan la percepció d’accessibilitat a la feina fos diferent. “La tendència es mantindrà fins que no hi hagi una nova crisi econòmica. La situació fa una mica de por perquè és tan bona com la del 2008 [quan va esclatar la bombolla]”, radiografia l’expert, que remarca el comportament cíclic de l’economia.

La bona salut econòmica

De moment, les dades d’ocupació permeten preveure un escenari de bonança en el curt termini. L’evolució dels últims mesos reforça el reclam de Sabadell com a ciutat d’oportunitats. El mes passat, sense anar més lluny, va tancar com el millor juliol des de l’any 2007, amb 10.865 persones aturades. En la mateixa direcció, la ciutat va ampliar el nombre de llocs de treball fins als 78.415 en el primer semestre del 2024. Un fet que, com reitera Miret, crida aquells que abandonen els seus països d’origen a la recerca de noves sortides professionals.

En paral·lel, més enllà del mercat laboral, un altre factor que no s’ha d’obviar és l’accés a l’habitatge. Els preus i la proximitat a la feina, per exemple, defineixen, en part, la distribució dels nouvinguts a la ciutat. Així, per districtes, hi ha diferències substancials entre barris a Sabadell. El Districte 1 -el Centre, Hostafrancs, Covadonga, Nostra Llar, Sol i Padrís i Eixample- té un 9,4% d’estrangers; mentre que al Districte 6 -les Termes, La Creu de Barberà, Espronceda i Campoamor- són gairebé el 22%.

La veu dels immigrants

Les dades recollides a l’Idescat, però, no són exactes per reflectir la situació real. Lamine Souane, president de la Federació d’Associacions d’Immigrants del Vallès (FAIV), assenyala que les complicacions burocràtiques condicionen el recompte. “Hi ha molta gent que encara no s’ha pogut empadronar i estan vivint a Sabadell, i això fa que el sistema no els detecti. Poden arribar a estar un any esperant”, avisa.

Això, adverteix, afecta els veïns arribats recentment en el seu dia a dia des d’un punt de vista social, laboral o, fins i tot, formatiu. Però també en escenaris com les eleccions. Souane advoca per facilitar que tots els immigrants puguin votar en tots els processos electorals, més enllà de tractats de reciprocitat amb determinats països. Per això, reclama que s’agilitzin els tràmits des de totes les administracions, fomentant la integració d’aquests migrants que, denuncia, es troben amb barreres constantment.

Existeix, avisa, una discriminació latent. “Hi ha una mena de racisme instaurat que no es pot pal·liar en deu o vint anys. Està molt arrelat”, sintetitza. És, assegura, com una espècie de sostre de vidre que costa trencar. Per fer-hi front, aposta per millorar la sensibilització a les escoles i institucions, i garantir accessos igualitaris. Perquè, tal com mostren les dades, cada vegada hi ha més gent vinguda de fora, context que fa més gran el repte d’aconseguir una inserció total en societats d’acollida com Sabadell.