Quina serà la temàtica del Correbars de la Festa Major 2024?

Una de les informacions més esperades de l’any pels joves de la ciutat és la temàtica escollida pel Correbars de la pròxima Festa Major. A través d’una enquesta d’Instagram del compte del Moviment Popular de Sabadell (MPS), una de les entitats encarregades del Correbars, hem pogut conèixer els tres temes amb possibilitat de formar part d’aquesta tradició popular tan especial de les nostres festes.

El debat ens situa en una cruïlla entre els conceptes: Olimpíades, Club Súper 3 i Turistes. Ara mateix a les 11.04 del dijous 8 d’agost, la proposta amb més suport és Club Súper 3 amb un 44%, seguida de la temàtica olímpica amb un 35% i, en tercer lloc, el tema del turisme amb un 21%. La darrera edició la proposta escollida va ser l’estil punk, amb certa polèmica a xarxes on la temàtica Barbie era una de les més sol·licitades.

Sense ubicació a les barraques

D’altra banda, encara no hi ha una ubicació clara per barraques a causa d’una falta d’acords entre les entitats organitzadores i l’ajuntament. L’última proposta des de l’Ajuntament de Sabadell era l’aparcament dels FGC de Can Feu-Gràcia, ja que la zona d’Emprius no va agradar a la Comissió de Festes Populars. Les tensions continuen i encara no hi ha res decidit.

Ahir es va presentar el cartell de les barraques de Festa Major! Si nosaltres no podem participar de la capitalitat de la cultura catalana, farem que Sabadell sigui la Capital de la Ruptura 🔥 pic.twitter.com/qJXNM8vnxh — Barraques Sabadell – CFPS (@Barraques_sbd) July 7, 2024

Fa un mes, també es va presentar el cartell de les barraques, amb el lema Sabadell és capital de la ruptura en contraposició amb la capitalitat de la cultura catalana de la ciutat durant aquest any.