Tres mesos després de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 12 de maig i ja amb Salvador Illa com a nou president, Sabadell encara té seqüeles de la cita amb les urnes. Passejant per la ciutat, són molts els fanals on encara hi ha penjats cartells de propaganda electoral, col·locats a l’inici de la campanya.

L’escena es repeteix en places d’arreu i inclou pràcticament totes les formacions polítiques -inclòs Junts, la CUP, els comuns o ERC-. No és la primera vegada que el procés per retirar els cartells s’eternitza i molts ciutadans han expressat en les últimes setmanes les seves crítiques a través de les xarxes socials.

Bon dia. A mesura que es detecten, es van enviant a la Junta Electoral perquè es pugui requerir als partits la seva retirada. Salutacions — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) August 12, 2024

De fet, l’alcaldessa Marta Farrés ha respost recentment algun dels sabadellencs que li han traslladat la queixa. Segons ha detallat ella mateixa, a mesura que es detecten aquests cartells, es van enviant a la Junta Electoral perquè es pugui requerir als partits la seva retirada. En aquest sentit, són els diferents grups municipals els encarregats de treure aquests elements, que han passat a formar part de l’estampa habitual de l’espai públic.