El món va patir 36 contextos de conflicte el 2023, la xifra més elevada des del 2014, segons ha publicat recentment l’Alerta 2024! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau de l’Escola de Cultura de Pau, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). A més, en un 42% dels conflictes es va observar un deteriorament de la situació.

Com en altres edicions, els 17 conflictes qualificats com d’alta intensitat es van concentrar especialment a l’Àfrica i a l’Àsia, tot i que els que han tingut més repercussió mediàtica són els d’Ucraïna i Palestina-Israel. L’estudi apunta que els desplaçaments forçats van afectar 110 milions de persones.

Un impacte local

Malgrat que es tracti de conflictes a milers de quilòmetres de distància, tenen un efecte directe en la configuració demogràfica de ciutats com Sabadell. En aquest sentit, la ciutat va veure com l’any passat s’incrementava el volum de residents estrangers, amb 29.953 persones, gairebé un 14% de la població total.

Sense entrar a valorar les motivacions de la sortida de determinats països, si analitzem les regions en conflicte assenyalades en l’estudi observem dinàmiques que permeten establir algunes conclusions. Per exemple, pel que fa als nouvinguts a Sabadell procedents d’Ucraïna. És, amb diferència, la nacionalitat que més va incrementar la seva presència a la nostra ciutat, amb 527 persones d’origen ucraïnès. Són, sense anar més lluny, 172 persones més que el 2021, en el balanç previ a la invasió russa al país i l’escalada de tensió al territori.

En aquesta línia, Sabadell es va erigir ràpidament en la principal ciutat d’acollida de refugiats ucraïnesos del Vallès Occidental, la tercera de la demarcació de Barcelona i la cinquena a Catalunya, només superada per Barcelona (5.520), Lloret de Mar (1.915), Salou (1.360) i Calella (660).

En el cas de Palestina, on també s’ha agreujat el conflicte en aquest període, l’impacte encara no s’ha notat, amb una dotzena de persones a Sabadell arribades de la regió en guerra. Una xifra que es manté estable en els últims anys.

D’on són els residents estrangers de Sabadell?

L’anuari recull que hi va haver 110 milions de persones que havien patit desplaçaments forçats el 2023, dels quals 36,4 milions eren refugiats. D’aquests, més de la meitat provenien d’Afganistan, Síria i Ucraïna. A Sabadell, hi ha 23 residents d’origen afganès i una setantena de sirians.

Entre les zones en conflicte apuntades en el document de l’Escola de Cultura de Pau, destaquen algunes procedències a la nostra ciutat. El rànquing l’encapçalen els colombians (1.757), país que, segons l’anuari acumula seixanta anys immers en un conflicte armat. En la llista, continua el Pakistan (1.045). Els punts d’arribada són molt diversos. Entre els països africans, destaca Mali, amb 247 residents a Sabadell. Però també viuen a la ciutat 328 indis o 22 turcs, totes elles àrees en context bèl·lic l’any passat.

L’escalada de tensió en alguns territoris

L’estudi ha comptabilitzat fins a 114 escenaris de tensió, sis més que el 2022. Gairebé la meitat d’aquestes es van agreujar al llarg del 2023 i un 23% van ser de caràcter internacional, com són els casos de les tensions entre Veneçuela i Guaiana, entre la Xina i Taiwan o entre Corea del Nord i Corea del Sud i els Estats Units, així com les disputes territorials entre l’Índia i la Xina o entre Armènia i Azerbaidjan.

A Sabadell, una altra de les comunitats consolidades és la dels xinesos, amb més de 1.500 persones arribades del país asiàtic, segons les darreres dades publicades per l’Idescat. Tal com detalla l’investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Pau Miret, el mercat laboral és un factor important per atraure nouvinguts. Però també la presència d’un ampli grup d’una mateixa nacionalitat que incentiven l’arribada a determinats llocs d’acollida com Sabadell.