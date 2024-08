La darrera enquesta feta pel Diari de Sabadell reflecteix la disparitat d’opinió en relació amb la nova localització de les pròximes barraques de la Festa Major. Amb un 44%, domina la resposta que el nou lloc no agrada gens, seguit per un 30,3% a qui sí que agrada i ho considera un molt bon lloc per fer-ho. Els restants, un 25,7%, creu que hi ha opcions millors, però ho accepta.

La localització en qüestió es tracta de l’aparcament dels FGC de Can Feu-Gràcia, indret que l’Ajuntament descarta per ara valorar. En el moment d’elecció van existir diverses desavinences entre la Comissió de Festes i el consistori, amb opcions plantejades per totes dues bandes. Sobre la taula van aparèixer el Carrer Emprius -per part del govern municipal- i el pàrquing del Vapor Turull -opció presentada per les entitats que organitzen la festa de les barraques-.

Finalment, amb una localització definitiva encara existeixen dissentiment, no només entre organitzadors i Ajuntament sinó també entre els ciutadans de Sabadell. Així ho heu expressat els lectors en l’enquesta d’aquesta setmana.