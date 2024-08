Què en penseu dels murals de Tintín que hi ha a la ciutat?

Amb l’arribada del nou mural de Tintín elaborat per l’artista urbà Joke, just davant de la plaça de Ricard Simó, i l’enfortiment de la iniciativa de l’Ajuntament de Sabadell perquè el municipi esdevingui una ciutat tintinaire. Hem sortit al carrer per preguntar als sabadellencs que en pensen sobre la proposta, els diversos murals dels còmics d’Hergé distribuïts per la ciutat i quins grafitis prefereixen.

Anna Carreras: “Pels detalls i la magnitud, la Castafiore m’agrada més”

L’Anna és una gran tintinòfila. Ràpidament, reconeix els seus dos còmics preferits reflectits al mural del Joke, Tintín al Tibet i El Temple del Sol. Parlant del nou mural del reporter belga situat enfront de la plaça de Ricard Simó diu: “Sóc una gran admiradora del treball d’Hergé. Em sembla ideal aquesta proposta per decorar la ciutat”. Parlant de la millor creació del mural, destaca l’enlluernadora Castafiore, que és l’únic retrat d’un personatge que hi ha. “Pels detalls i la magnitud, la Castafiore m’agrada més que la resta, tot i que tots tenen el seu què. El gerro del Lotus Blau també em sembla un dibuix molt bonic”. Abans de marxar fa una pregunta que només saben respondre els més tintinaires: “En quin còmic va ser la primera aparició del Capità Haddock?”. La resposta és: El cranc de les pinces d’or.

Rosa i Ona: “Quan era més petita llegia els còmics de Tintín

La Rosa comenta que quan era més jove havia llegit diverses historietes d’en Tintín, un personatge que considera molt estimat pels nens. En relació amb la seva filla petita, Ona, diu: “Ella encara no ha llegit cap, però li agrada el mural que tenim aquí davant”. La nena ho confirma movent el cap. Elles no coneixien la proposta de l’art tintinaire a Sabadell. Aquesta desconeixença de la resta de murals de Tintín, en aquest cas el primer que han vist ha estat el de la façana dels Cafès Pont, els obre un nou món de possibilitats perquè ja tenen ganes de visitar la resta de murals del reporter belga que hi ha repartits per la ciutat.

Francesc: “Em sembla una idea genial”

Pel Francesc es tracta d’una molt bona proposta per la ciutat, una nova manera d’acabar amb la monotonia. “M’agrada i em sembla una idea genial per decorar les parets de la ciutat”. Parlant de la resta de murals que hi ha repartits per Sabadell, comenta que coneixia el de la nova plaça de Tintín, que justament té davant i va crear el reconegut artista urbà Werens. Recalca que just ara passejant amb la seva gosa ha vist el nou mural del carrer de Marià Fortuny i li ha tornat un record. “He recordat quan era més petit i col·leccionava molts còmics d’en Tintín. Era molt aficionat de les seves aventures i tots els personatges em semblaven interessants i divertits”.