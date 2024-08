Les plagues de paneroles són un problema generalitzat i recurrent durant els mesos de més calor. Ara bé, aquest estiu, al barri de Gràcia, el conflicte s’ha elevat a un major exponent. Només aquest agost, l’Ajuntament de Sabadell ha realitzat una cinquantena d’intervencions per avisos de paneroles al barri. Les xarxes socials i la bústia ciutadana de l’Ajuntament s’han omplert de peticions de molts veïns propers a les zones més afectades per demanar actuacions de fumigació.

Torno del cap de setmana i a qui em trobo a casa per rebrem? Una munió de paneroles.

Tornem-hi…, @Aj_Sabadell @socmartafarres , podeu fer el favor de fumigar TOT el Barri de Gràcia (districte 5) siusplau? Gràcies.

A la propera, us portaré una bossa plena a les portes de l’Aj. pic.twitter.com/pn6U39uT1F — nunu (@nunu27798105) August 26, 2024

Hola @Aj_Sabadell !

Al carrer reina Elionor del barri de gràcia hem detectat que hi ha bastants paneroles… Podeu venir a desinfectar i així evitar que s’estenguin, si us plau?

Gràcies! — Núria Sánchez (@Nurianui) May 29, 2024

El canvi climàtic, amb l’increment de les temperatures i la falta de pluges o la brutícia als carrers afavoreixen que creixin plagues urbanes, també de rates. Les actuacions derivades d’aquests avisos van pujar un 23% entre 2020 i 2023, passant de 1.062 a 1.303 accions. Entre les comunicacions rebudes de la ciutadania les més nombroses són per paneroles.

Intervenció coordinada al parc de Bombers

L’Ajuntament de Sabadell i els Bombers han fet una intervenció coordinada al voltant del parc de bombers, també a Gràcia. Mentre el consistori ha coordinat l’actuació de neteja a l’espai públic amb un tractament contra les plagues als carrers de Rosales, Roger de Flor, Pintor Pradilla i carretera de Barcelona; Bombers de Sabadell va fer l’actuació a l’interior de l’equipament.

La plaga de paneroles va obligar a desallotjar el parc de Bombers el passat 22 d’agost. El mateix dimecres es va fer un tractament de fumigació per eliminar la plaga d’insectes que hi havia a les instal·lacions i la toxicitat va obligar a desplaçar tot l’equip humà i els vehicles al parc de Bombers de Castellar del Vallès. Fonts del cos de bombers ja van assegurar que el problema de la plaga a les instal·lacions no era un fet aïllat, sinó que afectava tot el barri.