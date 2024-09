Hola, setembre; adeu, casals i colònies d’estiu

L’arribada del mes de setembre i la tornada a les aules tanca dos mesos marcats per les activitats dels casals d’estiu i les colònies a Sabadell. Una àmplia oferta que busca compaginar oci i aprenentatge perquè el juliol i l’agost no es converteixin en un període infructuós per als joves amb menys recursos i possibilitats.

Una de les entitats que ha desenvolupat les darreres setmanes iniciatives en aquesta línia és la Fundació Idea. “Les activitats de lleure per als infants són molt importants. Una de les realitats que observem és que hi ha infants de famílies que, sense un suport econòmic per accedir-hi, es quedarien sense una activitat de lleure de qualitat a l’estiu. Per això és imprescindible que existeixi aquesta oferta”, reivindica Loli Rodríguez, directora general de l’entitat sabadellenca.

Les necessitats, apunta, canvien a cada barri i els diferents col·lectius que ofereixen els serveis treballen per adaptar-s’hi. “El fet que no hi hagi classes fa que moltes situacions de risc quedin més al descobert si no hi ha un professional que està a sobre”, remarca ella mateixa.

En total, 267 infants, entre 4 i 17 anys, han format part dels diferents grups. Infants dels districtes 6 i 7 van accedir a una plaça després de desenvolupar-hi accions durant el curs. Altres van arribar a través dels Serveis Socials.

Al voltant d’una trentena de professionals amb diferents perfils han atès les necessitats i inquietuds dels joves. Amb un fil conductor concret, com per exemple una màquina del temps, s’han desenvolupat accions de lleure educatiu com les sortides a la piscina, manualitats, jocs al carrer o activitats esportives. Sense oblidar l’apartat emocional.

Les accions, de la mà de l’Ajuntament, no s’aturen a partir d’ara. En els pròxims mesos, continuaran les tasques d’acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat, amb la voluntat d’atendre i arribar a totes les llars.