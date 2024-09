La nova oficina de turisme de la Casa Duran obre portes aquest dimecres

La nova Oficina de Turisme de Sabadell es posarà en marxa aquesta setmana a la Casa Duran. El nou servei municipal, que s’estrena coincidint amb la Festa Major, se centrarà a donar a conèixer, informar i canalitzar l’oferta turística de la ciutat. L’oficina estarà oberta a partir de dimecres, 4 de setembre, i cada dia de Festa Major de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h. També s’hi repartiran mocadors i la programació de la Festa Major d’enguany.

El nou servei es posa en marxa després de les millores que s’han portat a terme a l’àmbit conegut com “La Saboneria” de la Casa Duran. L’Oficina disposa d’un espai de recepció, atenció i orientació personalitzada per als visitants i turistes. També hi ha material digital interactiu d’autoconsulta i un expositor.

S’hi podrà accedir tant des del carrer del Pedregar com des de la plaça que s’ha obert al carrer de Sant Joan. L’horari de l’Oficina de Turisme a partir del 9 de setembre serà de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h i de 17 h a 19 h, i diumenge de 10 h a 14 h.