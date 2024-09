Tres de cada quatre contribuents ja han pagat la taxa comarcal de residus

La taxa comarcal de residus ha estat un dels grans temes de debat dels últims mesos als municipis vallesans. Fins a aquest dimarts, el 75% de la ciutadania ja ha abonat el rebut de l’impost corresponent al tractament dels residus. Per municipis, el percentatge de l’import cobrat varia. Sabadell és el municipi amb més recaptació (77,5%), seguit de Santa Perpètua (75%), Rubí (72%) i Terrassa (71,5%).

Aquest any s’ha tramitat per primera vegada el rebut de la taxa comarcal de tractament de residus, a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental i l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. Aquest rebut l’abona la ciutadania i activitats econòmiques dels municipis de Rubí, Terrassa, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda, que no compten amb sistema de recollida amb identificació d’usuari dels residus municipals.

Què haig de fer si no he rebut la carta de pagament?

El termini de pagament voluntari del rebut comarcal es mantindrà obert fins al 17 de setembre, després que l’administració decidís ampliar el període davant l’enrenou que va despertar inicialment entre els veïns. Si algun contribuent dels municipis de Rubí, Terrassa, Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda no ha rebut la carta de pagament, es pot posar en contacte amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o amb el Servei Comarcal de Tractament de Residus.

També es pot fer el pagament directament a la web de la Diputació de Barcelona, a l’apartat de Tràmits i rebuts pendents de pagar.

Es pot domiciliar el rebut?

El rebut de la taxa comarcal de tractament de residus es pot domiciliar de cara al pròxim exercici, de l’any 2025. De moment, però, aquest any encara no s’ha pogut habilitar aquesta opció.