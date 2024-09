Reunió Barberà-Badia per reclamar millores en el transport públic

Els alcaldes de Barberà, Xavier Garcés Trillo, i Badia, Josep Martínez Valencia, es van reunir dimarts per coordinar estratègies conjuntes en matèria de formació i ocupació, promoció del transport públic i serveis d’atenció a la gent gran, entre altres qüestions.

La trobada, que obre el curs polític després de les vacances, va servir per posar sobre la taula demandes enquistades, després de mesos amb els problemes del servei d’autobusos en primera línia. A més, és un primer contacte públic després del canvi a l’alcaldia de Badia, amb l’adeu d’Eva Menor després de quinze anys al càrrec.

Els principals punts de debat

En aquest sentit, els dos alcaldes coincideixen que cal incrementar la freqüència de pas dels autobusos de la línia A2 per millorar aquest servei, col·lapsat durant el curs passat.

Acompanyats pel primer tinent d’alcaldia de Barberà, Daniel González, i la segona tinent d’alcaldia de Badia, Mar Bayona, els batlles van acordar intensificar la vigilància en la recollida selectiva comercial a Barberà perquè no es deixin residus als contenidors de Badia que hi ha a prop. Alhora, van mostrar la voluntat de potenciar la col·laboració en plans i projectes conjunts de formació i promoció de l’ocupació, com és el Projecte Singulars i el projecte CIM, d’orientació als instituts, i el servei de prospecció a empreses.

Més presència policial

Els dos responsables van demanar també la implicació i la col·laboració de la Generalitat, administració competent, per millorar els serveis d’atenció a la gent gran.

Finalment, en matèria de seguretat, van voler destacar la col·laboració entre les policies locals, insistint en la voluntat que s’incrementi la presència del cos de Mossos d’Esquadra als dos municipis.